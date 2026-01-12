Silberpreis steigt um fast 7

Silber Preis steigt um fast 7 - Aktuelle Silber Analyse

Der Silber Preis verzeichnet heute einen kräftigen Anstieg von nahezu 7 %. Sowohl Gold- als auch Silber-Futures erreichten neue historische Höchststände, nachdem der politische Druck der US-Regierung auf die Federal Reserve deutlich zugenommen hat.

- Silber WKN 965310 - ISIN XC0009653103 - Ticker: Silber

Politischer Druck auf die Fed treibt den Silber Preis

Das US-Justizministerium leitete eine strafrechtliche Untersuchung gegen Fed-Chef Jerome Powell ein. Hintergrund sind Aussagen zur Renovierung des historischen Hauptsitzes der Notenbank. Powell bezeichnete die Untersuchung als "Vorwand", um politischen Einfluss auszuüben und Zinssenkungen zu erzwingen.

Diese direkte Infragestellung der Unabhängigkeit der Zentralbank führte zu einem deutlichen Ausverkauf des US-Dollars - ein Umfeld, das Edelmetallen wie Silber massiven Rückenwind verleiht.

Geopolitische Spannungen erhöhen Nachfrage nach Edelmetallen

Zusätzlich verstärken geopolitische Unsicherheiten die Nachfrage nach sicheren Häfen. Mehrere globale Konfliktherde bleiben angespannt, insbesondere in Venezuela und im Iran. Berichte über zahlreiche Opfer unter regierungskritischen Demonstranten haben die Märkte alarmiert. US-Präsident Donald Trump schloss eine Intervention nicht aus, sollte die Gewalt anhalten.

China: Physische Knappheit treibt Silber Preise über 90 USD

Parallel dazu nehmen die Sorgen um die Verfügbarkeit von physischem Silber in China zu. An der Shanghai Gold Exchange (SGE) stieg der Silber Preis zeitweise auf über 90 US-Dollar pro Unze. Der Preisaufschlag in China hat sich damit erneut ausgeweitet - ein starkes Signal für eine angespannte physische Nachfrage.

