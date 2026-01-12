Die STC Versicherungsmakler GmbH, ein Unternehmen der STC-Gruppe, bleibt auf Wachstumskurs im Bereich Maklerbestandzukauf: Die Gießener Maklerin Veronika Schacht hat ihren Versicherungsbestand von VS Versicherungen Service zum 01.01.2026 an STC übergeben. Die STC Versicherungsmakler GmbH, die Teil der STC-Gruppe ist, baut ihre Präsenz in Hessen weiter aus: Zum 01.01.2026 hat das Unternehmen den Bestand von VS Versicherungen Service erworben. Das Maklerhaus von Veronika Schacht ist seit über 25 Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact