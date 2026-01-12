Düsseldorf/Bruchsal (ots) -Was für ein Start ins neue Jahr für 603 Bruchsaler*innen: Am Samstag ist das Team der Deutschen Postcode Lotterie in die Stadt im Landkreis Karlsruhe gereist, um den Monatsgewinn in Höhe von zwei Millionen Euro zu überreichen. So durfte sich eine Teilnehmerin dank ihres gezogenen Postcodes 76646 MX über insgesamt eine Million Euro freuen. Und auch der gute Zweck gewann wieder mit: Die gemeinnützigen Organisationen Bike Bridge und a tip: tap wurden mit Förderschecks bedacht. Bike Bridge freute sich über 250.000 Euro, a tip: tap wird mit 23.599 Euro unterstützt.Am Wochenende wurde das Geheimnis endlich gelüftet, welche Nachbarschaft über den ersten Monatsgewinn im neuen Jahr jubeln durfte: Besonderen Grund zur Freude hatte eine Teilnehmerin, die sich dank ihres gezogenen Postcodes 76646 MX über die unglaubliche Summe von einer Million Euro freuen durfte. Sie möchte in der Presse nicht mit Namen genannt und nicht im Bild gezeigt werden.Zusammen mit der Gewinnerin im Postcode jubelten 602 weitere glückliche Gewinner*innen in der Postleitzahl 76646. Sie teilen sich ebenfalls eine Million Euro, was bei insgesamt840 Losen 1.190 Euro pro Los entspricht. Da einige von ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder sogar drei besitzen, fällt ihre Gewinnsumme entsprechend höher aus: 419 Gewinner*innen haben ein Los, 128 freuen sich über 2.380 Euro und 55 erhalten sogar 3.570 Euro. Beatrice Maria Frensel und Felix Uhlig waren als Glücksboten der großen Soziallotterie nach Bruchsal gefahren, um der Gewinnergruppe persönlich die großen Schecks zu überreichen. Alle zusammen feierten ausgelassen im Landgut Schloss Michelfeld."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Nicht nur die Gewinner*innen dürfen sich freuen, auch der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer mit. Denn durch ihre Teilnahme gewinnen Losbesitzer*innen nicht nur zusammen, sie helfen auch zusammen. Allein in Baden-Württemberg konnten bereits 687 soziale und grüne Projekte von gemeinnützigen Organisationen mit über 35 Millionen Euro gefördert werden. Emotionale Überraschungsmomente erlebten die Organisationen Bike Bridge e.V. und a tip: tap e.V., die beide mit Förderschecks bedacht wurden und der anwesenden Gewinnergruppe ihre wichtige Arbeit vorstellen konnten.Mit ihren Vereinsprogrammen möchte Bike Bridge das Miteinander in der Gesellschaft durch kostenfreie Freizeit-, Bewegungs- und Begegnungsangebote stärken. a tip: tap ist ein in Karlsruhe ansässiger, bundesweit tätiger gemeinnütziger Verein, der sich für Leitungswasser, gegen Verpackungsmüll und damit für eine ökologisch-nachhaltige Lebensweise einsetzt. Weitere Informationen zu geförderten Projekten gibt es hier (https://www.postcode-lotterie.de/guter-zweck).Baden-Württemberg zum 13. Mal im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Baden-Württemberg konnten sich bereits über zwölf Monatsgewinne freuen. Im August 2024 jubelte in Glottertal bei Freiburg eine Gewinnergruppe über 1,4 Millionen Euro. Im Oktober 2022 freuten sich Gewinner*innen im nur rund dreißig Kilometer entfernten Nussloch über ebenfalls insgesamt 1,4 Millionen Euro. Die ganze Geschichte gibt es hier (https://www.postcode-lotterie.de/presse/pressemitteilungen/postcode_lotterie-party_in_nussloch_131_gluckspilze_jubeln_uber_1_4_millionen_euro).Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits rund 7.500 soziale und grüne Projekte mit mehr als 400 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: https://www.postcode-lotterie.de/guter-zweck/beiratDas Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 2.000.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 1.000.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 15 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke bereitgestellt. Damit gehören sie zu den größten privaten Fördermittelgebern der Welt.Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos, Kai Pflaume, Michael Patrick Kelly und Peter Maffay.Pressekontakt:Presse und KommunikationMartin-Luther-Platz 2840212 DüsseldorfTelefon: +49 (0)211 94 28 38 40E-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/6194815