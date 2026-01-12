Michael Saylor kennt nur eine Richtung: Vorwärts. Wer auf eine Atempause bei Strategy spekuliert hatte, sieht sich getäuscht. Der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Halter meldet den dritten Zukauf in Folge - und die Dimensionen sind gewaltig. Es ist die größte Einzelinvestition seit Juli.Für satte 1,25 Milliarden Dollar wanderten 13.627 weitere Bitcoin in die Bilanz. Der durchschnittliche Kaufpreis dieser Tranche lag bei 91.519 Dollar. Die Bilanzsumme schwillt damit weiter an: Strategy hält ...Den vollständigen Artikel lesen ...
