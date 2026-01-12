© Foto: OpenAILieferroboter sind vielversprechend: Starship Technologies skaliert dank KI, Kapital und einem Deal mit Uber Eats. Einsätze selbst im Polarkreis zeigen Reife und treiben Europas Lieferlogistik voran.Die Branche von Lieferrobotern ist im Aufwind. In Logistik, Gastronomie und Einzelhandel fehlen Arbeitskräfte. Lieferroboter ersetzen vor allem kurze, repetitive Wege und senken Personalkosten, Überstunden und Fluktuation. Der Markt verlangt 2026 nach Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit. Eine Firma, die dabei ins Auge fällt, ist Starship Technologies. Die Roboterfirma Starship Technologies ist ein bedeutender Anbieter von autonomen Lieferrobotern für Logistik und urbanen Anwendungen. Das …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE