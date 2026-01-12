Hamburg (ots) -Mit zwei Neueröffnungen zum Jahreswechsel hat Aspria ein Zeichen für die Zukunft von Premium Fitness gesetzt. Im Aspria Alstertal und Aspria Hannover wurden pünktlich zum Jahresanfang neu konzipierte Fitnessbereiche eröffnet. Die Investitionen von jeweils 1,4 Millionen Euro zählen zu den größten Modernisierungen und sind Teil einer langfristigen Wellbeing-Strategie, die Training zukunftsfähiger, nachhaltiger und individueller gestalten soll.Mitglieder werden dabei unterstützt, Bewegung als festen Bestandteil ihres Lebens zu verankern. Gleichzeitig wurden die Trainingswelten standortspezifisch entwickelt und auf die Bedürfnisse der Club-Community zugeschnitten.Neue Technologie und zielgerichtete TrainingsabläufeIm Aspria Hannover ist ein brandneuer Fitnessbereich mit zehn immersiven Trainingszonen entstanden. Zum Angebot zählen unter anderem Technogym BIOCIRCUIT, CHECKUP, TEAMBEATS, HYROX, funktionelles Training sowie ein Cardio-Bereich mit Blick auf den Maschsee.Der fast 1000 Quadratmeter große Fitnessbereich im Aspria Alstertal bietet jetzt, neben Technogym BIOCIRCUIT und CHECKUP, verschiedene Trainingszonen für Kraft und Cardio sowie HYROX.HYROX als fester Bestandteil des TrainingsangebotesBei der Umgestaltung der Fitnessbereiche stand die Integration von HYROX im Fokus. Die international erfolgreiche Trainingsform ist jetzt fest als High-Intensity-Training für Kraft und Ausdauer in das Clubkonzept integriert.Moritz Fürste, Olympiasieger, HYROX-Gründer und Mitglied im Aspria Alstertal seit der Eröffnung des Clubs in 2002, sagt: "Aspria hat mich schon in meiner Zeit als aktiver Hockeyspieler begleitet. Umso mehr bedeutet es mir, dass HYROX jetzt seinen Platz in den Aspria Clubs findet. Die neuen Trainingsbereiche schaffen perfekte Bedingungen und geben den Clubs einen zusätzlichen Energieschub. Ich bin überzeugt, dass viele Mitglieder davon profitieren und ihr Training dadurch noch abwechslungsreicher und motivierender gestalten können."Mit den Neueröffnungen in Hamburg und Hannover schafft Aspria eine Grundlage für nachhaltige Fitness- und Gesundheitsroutinen. Die Trainingswelten sind darauf ausgelegt, Mitglieder über das Jahr hinweg zu begleiten und langfristige Trainingserfolge zu ermöglichen.www.aspria.comPressekontakt:we love pr GmbHNiklas HoschBornstraße 1220146 HamburgE-Mail: niklas.hosch@welovepr.deHomepage: www.welovepr.deOriginal-Content von: Aspria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104513/6194839