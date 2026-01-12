Zuletzt hat der Kurs von Bitcoin etwas geschwächelt, doch laut einer aktuellen Prognose der Vermögensverwaltung VanEck sind in den kommenden Jahren extreme Kurssteigerungen möglich. Sehr positive Studie Die Vermögensverwaltung VanEck hat kürzlich eine neue Prognose zum Kursverlauf des Bitcoins veröffentlicht. Dabei zeigten sich die Analysten sehr optimistisch und schrieben: In unserem Basisszenario wird Bitcoin bis 2050 einen Wert von 2,9 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
