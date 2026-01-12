Wer Blitzer-Apps in Deutschland während der Fahrt benutzt, macht sich strafbar. Den Ländern reicht die aktuelle Gesetzgebung aber nicht aus. Sie fordern eine Verschärfung und damit das Aus der Anwendungen. Was ihr Änderungsvorschlag für das Straßenverkehrsgesetz vorsieht. 75 Euro und ein Punkt in Flensburg: Das ist hierzulande die Strafe für Autofahrer:innen, die mit einer Blitzer-App am Steuer erwischt werden. Die Anwendungen informieren Nutzer:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n