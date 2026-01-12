© Foto: SOPA Images - Sipa USAEin Senatsbericht wirft UnitedHealth aggressive Methoden bei Medicare Advantage vor. Interne Vorgaben, fragliche Diagnosen und Milliarden an Extra-Zahlungen stehen im Raum.Die UnitedHealth Group hat nach Ansicht eines Untersuchungsausschusses des US-Senats aggressive Methoden genutzt, um höhere Zahlungen aus dem Medicare-Advantage-Programm zu erzielen. Das geht aus einem neuen Bericht des Justizausschusses hervor, wie das Wall Street Journal am Montag berichtete. Grundlage waren rund 50.000 Seiten interner Unterlagen, die der Konzern übergab. Im Zentrum steht die sogenannte Risikoanpassung. Der Staat zahlt Versicherern Pauschalen und überweist mehr Geld, wenn Versicherte teure Krankheiten …Den vollständigen Artikel lesen
