BitGo Holdings, Inc. ("BitGo"), ein führender Infrastrukturanbieter für digitale Vermögenswerte, hat heute den Start seines Börsengangs (Initial Public Offering) von 11,821,595 Stammaktien der Klasse A gemäß einer bei der US-Börsenaufsicht (SEC) auf Formular S-1 eingereichten Registrierungserklärung bekannt gegeben. Das Angebot umfasst 11,000,000 der Klasse A, die von BitGo angeboten werden, sowie 821,595 Stammaktien der Klasse A, die von bestehenden Aktionäre von BitGo angeboten werden. BitGo wird aus dem Verkauf von Aktien durch die veräußernden Aktionären im Rahmen des Angebotes keine Erlöse erzielen. Im Rahmen des Angebots beabsichtigt BitGo, den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Erwerb von bis zu 1,770,000 weiteren Stammaktien der Klasse A einzuräumen. Der Emissionspreis wird voraussichtlich zwischen 15 und 17 US-Dollar pro Aktie liegen.

BitGo hat die Notierung seiner Stammaktien der Klasse A an der New Yorker Stock Exchange unter dem Tickersymbol "BTGO" beantragt.

Goldman Sachs Co. LLC fungiert als Lead Book-Running Manager für das geplante Angebot. Citigroup fungiert als Book-Running Manager. Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette Woods, A Stifel Company, Canaccord Genuity und Cantor fungieren ebenfalls als Book-Running Manager. Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities, und SoFi sind als Co-Manager tätig.

Das geplante Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Exemplare des vorläufigen Prospekts für das geplante Angebot sind, sobald verfügbar, erhältlich bei Goldman Sachs Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch unter +1 (866) 471-2526 oder per E-Mail unter prospectus-ny@ny.email.gs.com sowie bei Citigroup, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, oder telefonisch unter (800) 831-9146 angefordert werden.

Eine Registrierungserklärung (Registration Statement) in Bezug auf die Stammaktien der Klasse A wurde bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht, ist jedoch noch nicht wirksam geworden. Vor dem Zeitpunkt, zu dem die Registrierungserklärung wirksam wird, dürfen Stammaktien der Klasse A weder verkauft noch dürfen Kaufangebote angenommen werden. ??Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere dar. Ferner stellt sie kein Angebot, keine Aufforderung und keinen Verkauf in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre.

Über BitGo

BitGo ist ein Infrastrukturunternehmen für digitale Vermögenswerte und bietet Verwahrungs-, Wallet-, Staking-, Handels-, Finanzierungs- und Abwicklungsdienstleistungen aus regulierten Cold-Storage-Umgebungen an. Seit unserer Gründung im Jahr 2013 konzentrieren wir uns darauf, den Übergang des Finanzsystems zu einer digitalen Wirtschaft zu beschleunigen. Mit globaler Präsenz und zahlreichen regulierten Einrichtungen betreut BitGo Tausende von Institutionen, darunter viele der führenden Marken, Börsen und Plattformen der Branche, sowie über eine Million Investoren weltweit.

