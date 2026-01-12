Regelmäßig zeigt der Stepstone Gehaltsreport auf, wie hoch das Bruttomediangehalt in Deutschland ist. Aktuell liegt es bei 53.900 Euro. Der Medianwert der Versicherungsbranche liegt ein ganzes Stück darüber. Sie gehört zu den Top 3. Laut dem Stepstone Gehaltsreport 2026 liegt das Bruttomediangehalt in Deutschland bei 53.900 Euro. Und obwohl es z. B. regional größere Unterschiede gibt, steigt die Gehaltszufriedenheit bereits seit drei Jahren. So zeigten sich 36% der Beschäftigten im Jahr 2025 zufrieden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact