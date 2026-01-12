Die Alphabet-Aktie hat am heutigen Montag bei 334,44 Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Zeitweise stieg der Börsenwert des Google-Konzerns über vier Billionen Dollar. Damit gehört Alphabet zu einem sehr kleinen Kreis neben Nvidia, Microsoft und Apple. Die Aktie legte im frühen Handel rund ein Prozent zu.Den Ausschlag gab eine Entscheidung von Apple. Der iPhone-Konzern setzt für die nächste Generation seines Sprachassistenten Siri auf Googles Gemini-Modelle und auf Googles Cloud-Infrastruktur. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
