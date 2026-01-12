© Foto: picture alliance / PantherMedia | Olivier Le MoalVertrauensverlust in Währungen und massive Zentralbankkäufe treiben Gold laut Danny Moses in neue Dimensionen.Der frühere Hedgefondsmanager Danny Moses, bekannt aus dem Film The Big Short, erwartet für Gold eine massive Neubewertung. In einem Interview mit Benzinga prognostizierte Moses, dass sich die Goldpreise "in den nächsten Jahren von hier aus verdoppeln" werden. Aus seiner Sicht handelt es sich dabei nicht um eine ferne Vision, sondern um einen Prozess, der bereits eingesetzt habe. "Ich denke, dass dies bereits 2025 geschehen ist", sagte er mit Blick darauf, dass Gold und Silber zuletzt die meisten Anlageklassen deutlich übertroffen hätten. Moses sieht einen grundlegenden Rollenwandel …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE