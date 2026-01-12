Angetrieben durch die breite Akzeptanz von KI-Agenten bei Kunden erweitert Torq die weltweit erste echte KI-SOC-Plattform und beschleunigt die Expansion in den US-Bundesmarkt

Torq, der etablierte Pionier im Bereich der agentenbasierten KI-Sicherheitsoperationen, gab heute bekannt, dass es eine umfangreiche Finanzierungsrunde der Serie D in Höhe von 140 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, wodurch sich seine Bewertung auf 1,2 Milliarden US-Dollar und die Gesamtfinanzierung auf 332 Millionen US-Dollar erhöht.

Unter der Leitung von Merlin Ventures einem führenden Cybersicherheitsfonds, der für seinen umfassenden Zugang zu den kommerziellen und öffentlichen Märkten der USA bekannt ist und unter Beteiligung aller bestehenden Investoren, darunter Evolution Equity Partners, Notable Capital, Bessemer Venture Partners, Insight Ventures Partners und Greenfield Partners, stellt diese Kapitalzuführung eine bedeutende Investition in die Zukunft der Sicherheit dar. Torq treibt den entscheidenden Wandel in der Branche voran: die vollständige Transformation des Security Operations Center (SOC) durch praxiserprobte KI-Agenten im Unternehmensmaßstab.

Die neuen Finanzmittel werden die Einführung der Torq AI SOC-Plattform beschleunigen, der einzigen End-to-End-Lösung, die auf den Säulen fortschrittlicher Hyperautomation, Alert Triage und Ermüdungsreduzierung basiert und globalen Unternehmen und Regierungsbehörden vollständige operative Autonomie bietet.

"Torq definiert Sicherheitsmaßnahmen neu", erklärte Shay Michel, Managing Partner bei Merlin Ventures. "Es hat Automatisierung und menschliches Urteilsvermögen in einer neuen KI-SOC-Plattform vereint, die für asymmetrische Bedrohungen und reale Größenordnungen entwickelt wurde. Aus diesem Grund übernimmt Merlin die Führung bei der Investition. Unser Fokus liegt nun auf Geschwindigkeit der Beschleunigung der Markteinführung, der Expansion in kommerzielle und staatliche Märkte und dem Aufbau des nächsten globalen Marktführers im Bereich KI-Sicherheitsoperationen."

Torq erfüllt das Versprechen des KI-SOC

"Diese Finanzierung beschleunigt unsere Mission, den KI-SOC-Markt zu definieren und zu dominieren. Wir gehen weit über die Grenzen der herkömmlichen SOAR- und SIEM-Lösungen hinaus und nutzen die Vorteile der Agentic-KI-Ära, um Ergebnisse zu liefern, auf die sich unsere Kunden verlassen können", erklärte Ofer Smadari, CEO und Mitbegründer von Torq. "Die weltweite Einführung unserer KI-SOC-Plattform durch Unternehmen hat unsere Vision für die Zukunft der Sicherheitsmaßnahmen bestätigt. Wir haben ein enormes Umsatzwachstum erzielt, da Fortune-100-Kunden unsere KI-Agenten in ihren SOCs für alle Bereiche von der Untersuchung bis zur Reaktion einsetzen. Unsere Partnerschaft mit Merlin Ventures ist ein eindeutiges Signal dafür, dass Torq nun bereit ist, diesen enormen Kundenerfolg auf die hochkarätigen Märkte des Bundes und des öffentlichen Sektors auszuweiten."

Der Wachstumsmotor: Umfassende Einführung von KI-Agenten

Der Hauptgrund für das Wachstum von Torq im Jahr 2025 ist die beispiellose Einführung seiner KI-Agenten bei seinen Kunden weltweit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sicherheitstools, die umfangreiche professionelle Dienstleistungen erfordern, sind Torq AI Agents für den Selbstbedienungsbetrieb konzipiert, sodass Sicherheitsteams mit minimalem Aufwand komplexe Agenten erstellen und einsetzen können.

Heute sind die KI-Agenten von Torq fest in den täglichen Betrieb der SOCs der Fortune-500-Unternehmen integriert und verwalten Millionen komplexer Sicherheitsaufgaben autonom. Diese "Bottom-up"-Einführung hat Torq von einem Spezialwerkzeug zur primären Plattform für das moderne SOC gemacht.

"Torq liefert dem SOC von Valvoline einen schnellen, messbaren Mehrwert und eliminiert die manuellen Aufgaben, die früher viel Zeit unserer Analysten in Anspruch genommen haben", erklärte Corey Kaemming, CISO bei Valvoline. "Innerhalb von 48 Stunden nach der Bereitstellung nutzte unser Team die KI-SOC-Plattform von Torq, um die Phishing-Triage zu automatisieren, die Bearbeitung von Warnmeldungen zu beschleunigen und die Reaktionszeiten insgesamt zu verkürzen. Die Ergebnisse waren bahnbrechend. Analysten gewannen Zeit zurück, Eindämmungsmaßnahmen wurden automatisiert, und das Sicherheitsteam entwickelte sich von reaktiven Reaktionskräften zu proaktiven Strategen. Torq hat die Vision, die wir im Kopf hatten, in die Praxis umgesetzt. Mein Team ist von Torq begeistert."

Strategische Expansion in den Bundesregierungmarkt

Die Partnerschaft von Torq mit dem Hauptinvestor Merlin Ventures hat die Expansion von Torq auf dem US-amerikanischen Markt für den öffentlichen Sektor und den Bundesbereich beschleunigt. Mit fast 30 Jahren Erfahrung in der erfolgreichen Einführung von Technologien auf dem US-amerikanischen Regierungsmarkt bietet Merlin Ventures Torq die strategische Unterstützung und die engen Beziehungen zur Regierung, die erforderlich sind, um komplexe Compliance-Anforderungen, einschließlich FedRAMP, zu erfüllen und die Torq AI SOC-Plattform schnell zu skalieren, um die kritischsten Infrastrukturen des Landes zu schützen.

Explosives Wachstum und Validierung der Unternehmensreife

Die Finanzierungsrunde der Serie D bestätigt die bewährte Marktpräsenz und Reife von Torq. Allein im Jahr 2025 konnte das Unternehmen einen bedeutenden Kundenzuwachs verzeichnen, was verdeutlicht, dass die Torq AI SOC-Plattform für komplexe, multinationale Sicherheitsumgebungen entwickelt wurde. Torq schützt nun Hunderte von multinationalen Unternehmen, darunter Marriott, PepsiCo, Procter Gamble, Siemens, Uber und Virgin Atlantic.

Torq führt den Wandel hin zu KI-Agenten an: Autonome Untersuchungen und fortschrittliche Automatisierung

Torq treibt diese Transformation durch seine einzigartige Agentic-KI-Grundlage voran. Im Jahr 2025 festigte Torq seine Marktführerschaft durch die Bereitstellung der fortschrittlichsten Multi-Agent-Sicherheitsfunktionen, unterstützt durch die strategische Übernahme von RevRod. Diese bewährte Plattform unterstützt SOC-Teams durch zwei wichtige Produktsäulen:

100%ige Triage und Alarmuntersuchung: Ermöglicht eine sofortige Triage von Warnmeldungen mit geringer Priorität, wodurch die Untersuchungszeit um bis zu 90 reduziert wird und menschliche Analysten sich ausschließlich auf verifizierte, hochwirksame Bedrohungen konzentrieren können.

Ermöglicht eine sofortige Triage von Warnmeldungen mit geringer Priorität, wodurch die Untersuchungszeit um bis zu 90 reduziert wird und menschliche Analysten sich ausschließlich auf verifizierte, hochwirksame Bedrohungen konzentrieren können. Self-Service Agentic-Plattform: Bietet einen umfassenden Agent Builder, mit dem Teams 100-mal mehr Warnmeldungen verwalten können, ohne die Mitarbeiterzahl zu erhöhen. Die Möglichkeit für Kunden, mit minimalem Aufwand ihre eigenen Agenten zu erstellen, hat zu einer weitreichenden, SOC-weiten Nutzung geführt, die nun zum Industriestandard geworden ist.

"Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unseres Sicherheitskonzepts bei Virgin Atlantic, und die Torq AI SOC-Plattform bietet uns erhebliche Vorteile", erklärte John White, CISO bei Virgin Atlantic. "Heutzutage entspringt Innovation einem KI-orientierten Ansatz, in dem Torq herausragende Leistungen erbringt. Torq vereinfacht unsere Sicherheitsabläufe, macht sie effizienter und bietet uns umfassende Abdeckung für unsere gesamte Sicherheitsinfrastruktur. Torq ist nun unsere übergeordnete Plattform."

Über Torq

Torq revolutioniert die Cybersicherheit mit der Torq KI SOC-Plattform. Torq ermöglicht es Unternehmen, Sicherheitsvorfälle sofort und präzise zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Zu den Kunden von Torq zählen große multinationale Unternehmen wie Abnormal Security, Armis, Check Point Security, Chipotle Mexican Grill, Inditex (Zara, Bershka und Pull Bear), Informatica, Kyocera, PepsiCo, Procter Gamble, Siemens, Telefonica, Valvoline, Virgin Atlantic und Wiz.

Über Merlin Ventures

Merlin Ventures ist die Venture-Capital-Tochtergesellschaft der Merlin Group, einem Netzwerk von Unternehmen, das seit fast 30 Jahren erfolgreich Technologien für den US-amerikanischen Regierungsmarkt bereitstellt. Merlin Ventures fördert visionäre Unternehmen und führt innovative Lösungen ein, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, die wichtigsten Herausforderungen der heutigen Zeit im Bereich Cybersicherheit zu bewältigen. Das einzigartige Geschäftsmodell des Unternehmens vereint eine robuste Infrastruktur und Kapitalausstattung, technische und ingenieurtechnische Beratung, die Beschleunigung der Marktreife sowie tief verwurzelte Beziehungen zu Regierung und Industrie, wodurch das Portfolio schnell wachsen und skaliert werden kann. Erfahren Sie mehr unter merlin.vc.

