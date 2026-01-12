Zum 01.01.2026 hat die ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung ihren Vorstand um Daniel Sander erweitert. Er verantwortet das Vertriebsressort. Somit besteht der Vorstand nun aus drei Mitgliedern: Dr. Dietrich Vieregge, der den Vorsitz innehat, Stefan Stührmann sowie dem Neuzugang Daniel Sander. Mit Wirkung zum 01.01.2026 haben die Aufsichtsräte der ALTE OLDENBURGER Krankenversicherungsgruppe Daniel Sander in den Vorstand der ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG, der Provinzial Krankenversicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact