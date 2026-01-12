Trotz geopolitischer Risiken hat der DAX seine Rekordjagd am Montag fortgesetzt. In der Spitze stieg der deutsche Leitindex erstmals bis auf 25.421 Punkte und schloss letztlich 0,57 Prozent höher bei 25.405 Zählern. Der MDAX legte zum Wochenstart 0,48 Prozent auf 32.321 Punkte zu. Wichtiger Kurstreiber bleibt die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft dank eines immensen Infrastruktur-Pakets. Selbst die Eskalation der Lage im Iran und schwächelnde US-Börsen schreckten die Anleger kaum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär