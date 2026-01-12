Solana Kurs Prognose: Morgan Stanley ETF-Antrag bringt Wall-Street-Hype zurück, kommt jetzt der SOL-Ausbruch?

Solana ist wieder in so einer Phase, in der ein einziges TradFi Signal reicht, damit der gesamte Markt kurz innehält. Am 06. Januar 2026 hat Morgan Stanley Registrierungen für Krypto ETPs eingereicht, darunter auch eine Solana Variante. Das ist kein kleiner Nebenmove, sondern ein klarer Hinweis darauf, dass Wall Street weiter Richtung Krypto drückt.

Genau deshalb wird jetzt wieder ernsthaft über einen SOL Ausbruch gesprochen. Nicht, weil Solana "plötzlich wieder cool" ist, sondern weil institutionelle Player selten ohne Plan handeln. Der Kurs liegt aktuell um $139 bis $140, die Marktkapitalisierung bei rund $78.7B.

Die entscheidende Frage ist nicht, ob ETF News bullish klingen. Das tun sie immer. Die Frage ist: Kommt nach der Story auch echter Follow Through, oder sehen wir nur den typischen Headline Pump, gefolgt von Range und Frust?

Der Auslöser: Was Morgan Stanley wirklich eingereicht hat und warum SOL davon profitieren kann

Morgan Stanley hat bei der US Börsenaufsicht SEC Registrierungsunterlagen für Krypto Produkte eingereicht, darunter ein Vehikel, das auf Solana abzielt. Reuters hat das Thema sofort als weiteres Zeichen interpretiert, dass große Finanzhäuser Krypto nicht mehr nur beobachten, sondern Produkte bauen wollen.

BREAKING: @MorganStanley filed its first crypto ETFs ever: a Bitcoin ETF and a Solana ETF pic.twitter.com/RAlKv98q2O - Solana (@solana) January 6, 2026

Der Punkt ist: Solche Produkte sind mehr als "ein neuer Coin im Regal". Es geht um Zugang. Für viele große Anleger ist ein reguliertes Produkt der einzige Weg, überhaupt Exposure zu kaufen, ohne sich mit Wallet Setup, Self Custody, und Exchange Risiko zu beschäftigen. Und genau deswegen reagieren Märkte auf ETF Headlines fast reflexartig: erst Aufmerksamkeit, dann Liquidität.

Natürlich bleibt es ein Unterschied, ob etwas eingereicht oder genehmigt wird. Filing ist nicht Approval. Approval ist nicht automatisch Nachfrage. Aber allein das Signal "Morgan Stanley will SOL als Produkt" verändert die Wahrnehmung. Solana wirkt dadurch weniger wie ein Altcoin Trade und mehr wie ein Asset, das man ernsthaft strukturieren kann. Und das ist der Stoff, aus dem neue Trendphasen entstehen.

ETF Hype ist bullish, aber nicht jeder Wall Street Funke wird zum Feuer

Das bullische Argument ist einfach: Wenn TradFi anfängt, Solana Exposure zu verpacken, steigt die Chance, dass SOL langfristig als Standard Asset neben BTC und ETH gesehen wird. Barron's ordnet den Schritt in einen größeren Trend ein, nämlich die starke Expansion des gesamten Krypto ETF Marktes. Es wirkt also nicht wie ein PR Move, sondern wie Positionierung.

Trotzdem: Märkte lieben Narratives, aber sie bestrafen Timing Fehler. SOL steht aktuell bei ungefähr $137 bis $140, und viele Prognosen sind zwar positiv, aber nicht blind bullish.

Solana preis, 12. januar 2026 - Quelle: CoinMarketCap

Die klassischen Risiken bleiben gleich:

Erstens: Zeit. Regulatorik ist langsam. Marktimpulse sind schnell. Das passt oft nicht zusammen.

Zweitens: Kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachricht. Der Markt preist Storys ein, bevor Fakten da sind. Dann reicht ein Zweifel, und es dreht.

Heißt: ETF Filing ist ein starkes Signal, aber keine Garantie. Wer das sauber spielen will, denkt in Szenarien, nicht in Wunschdenken.

Solana Kurs Prognose heute: Diese Kurszonen bestimmen den nächsten Move

Fast jede aktuelle Solana Prognose dreht sich um dieselbe Schlüsselzone: $150. TradingView Outlooks nennen Widerstände um $144 bis $145, mit dem eigentlichen Make or Break Bereich bei $150. Wird diese Marke sauber gebrochen und gehalten, werden in solchen Analysen häufig Ziele wie $162 bis $170 als nächste Zonen genannt.

Das passt zum Marktbild. CoinMarketCap zeigt SOL bei rund $139.5 mit hohem 24h Volumen im Milliardenbereich. Das ist entscheidend, denn ohne Volumen ist ein Breakout oft nur ein Fakeout.

Auf der Unterseite wird die Region um $135 häufig als Struktur Level genannt. Bravenewcoin beschreibt das als höheres Tief, also als Preisstruktur, die man vor einem Ausbruch gern sieht, solange sie nicht bricht.

Kurz gesagt: Solana steckt in einem Trigger Setup. Über $150 wird aus Hype ein Trend. Unter $135 wird aus Hoffnung wieder ein zähes Range Spiel.

3 Szenarien für SOL in den nächsten Wochen: Breakout, Range oder Risk Off

Szenario 1: Bull Breakout - ETF Headlines bleiben präsent, BTC bleibt stabil, der Markt schaltet auf Risk On. Solana bricht über den Bereich, akzeptiert darüber, retestet, und das Momentum trägt weiter. Genau diese Logik steckt hinter kurzfristigen Zielen wie $146 bis $150, bevor es an die nächsten Zonen geht.

Szenario 2: Range und Fakeouts - Realistisch betrachtet ist das der Klassiker. Der Kurs testet die Zone, scheitert 1 bis 2 Mal, und wird zur Seitwärtsmaschine. Viel Bewegung, wenig Fortschritt. Perfekte Umgebung für Liquidationen. Für Trader spannend, für viele Anleger frustrierend.

Szenario 3: Risk Off Reset - Makro kippt, BTC verliert Momentum, die ETF Story wird vom Markt ignoriert. Dann wird SOL wieder als High Beta Asset behandelt und fällt oft stärker. Nicht weil Solana schlecht ist, sondern weil Risk Off Märkte so funktionieren.

Bonus Chance neben Solana: Warum Maxi Doge im Risk On Markt plötzlich abheben kann

Während Solana gerade die institutionelle Wall Street Story spielt, läuft parallel der alte Crypto Klassiker: Sobald Risk On wirklich greift, wandert Kapital weiter nach unten in der Kurve. Und dann kommen Meme Coins als Turbo. Genau hier wird Maxi Doge spannend, nicht als Vergleich mit Solana, sondern als separates Spiel.

Coinspeaker berichtet, dass Maxi Doge (MAXI) im Presale bereits rund $4.46M eingesammelt hat. Zusätzlich wird ein Staking Modell erwähnt, das in der Darstellung bei 70%+ APY liegen kann, abhängig vom Setup.

Wichtig ist die richtige Einordnung: Maxi Doge ist kein Fundamental Asset. Es ist ein Attention Asset. In Meme Phasen zählen Momentum, Community, und Timing. Wenn SOL anzieht und Retail wieder mutiger wird, passiert oft die typische Rotation: BTC zuerst, dann ETH, dann SOL, und danach die Meme Welle.

Wer Maxi Doge spielen will, sollte es auch so behandeln: kleine Allocation, klare Regeln, kein emotionales Festhalten. In einem echten Risk On Marktfenster kann so ein Coin explodieren. Aber das ist eben auch der Deal: mehr Upside, mehr Risiko.

Fazit: Das Signal ist da, aber erst über $150 wird daraus ein echter Trend

Morgan Stanley hat dem Markt ein klares Signal geliefert: Solana ist relevant genug, um als strukturiertes TradFi Produkt gedacht zu werden. 2026 ist das keine Randnotiz, sondern eine spürbare Status Verschiebung.

Trotzdem bleibt die Solana Kurs Prognose am Ende simpel. $150 entscheidet, ob wir einen echten Trend sehen oder nur Schlagzeilen. SOL steht aktuell um $139 bis $140, also noch unter dem zentralen Trigger Bereich.

Wenn der Markt Akzeptanz über $150 bekommt, springt das Narrativ schnell von "ETF Hype" auf "Trend bestätigt". Wenn nicht, kommt Range, Fakeouts, Geduldsspiel. Genau deshalb ist dieses Setup so klar.

Und wer neben SOL noch einen zweiten Risk On Play sucht, kann Maxi Doge als Meme Turbo beobachten, nicht weil es sicher ist, sondern weil Meme Cycles ihre eigenen Regeln haben.

In den nächsten Wochen wird nicht diskutiert. Der Chart entscheidet.