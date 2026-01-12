XRP entkoppelt sich: Nur noch institutionelle Investoren kaufen?

Der Kryptomarkt zeigt zum Wochenstart eine vorsichtige Erholung. Bitcoin konnte sich bis auf etwa 92.000 US-Dollar vorarbeiten und gab damit vielen großen Kryptowährungen Auftrieb. Ethereum und zahlreiche weitere Top-Coins legten im Gleichschritt zu - ein typisches Muster, sobald Bitcoin steigt. Nach längerer Seitwärtsbewegung wirkt der Markt damit kurzfristig wieder etwas dynamischer. Auffällig ist jedoch, dass XRP diesem positiven Gesamtbild weitgehend entgeht und stattdessen im Minus notiert.

XRP zeigt ungewöhnliches Verhalten gegenüber Bitcoin

Während Bitcoin und die meisten großen Coins zulegen, entwickelt sich XRP seit geraumer Zeit anders. Besonders auffällig ist das Muster an Wochenenden: Steigt Bitcoin dort, reagiert XRP häufig kaum oder sogar negativ. Dreht Bitcoin unter der Woche nach oben, folgen bei XRP oft deutlich stärkere Bewegungen. Dies deutet darauf hin, dass sich die Zusammensetzung der Marktteilnehmer verändert hat.

Klassischerweise prägen Privatanleger vor allem Wochenendbewegungen, während institutionelle Investoren hauptsächlich an regulären Börsentagen aktiv sind. Die wiederkehrende zeitliche Verschiebung spricht daher dafür, dass spekulatives kurzfristiges Kapital zunehmend aus XRP abfließt, während langfristig orientierte Investoren schrittweise Positionen aufbauen.

ETF-Daten bestätigen institutionelle Akkumulation

Ein Blick auf die Kapitalflüsse untermauert diese These. Während Bitcoin- und Ethereum-ETFs in den vergangenen Wochen teils deutliche Abflüsse verzeichneten, zeigen die Spot-XRP-ETFs ein stabiles Bild. Seit ihrer Einführung kam es nur an einem einzigen Handelstag zu nennenswerten Rückgaben - ansonsten dominierten konstante Nettozuflüsse.

In einem Umfeld allgemeiner Seitwärtsbewegung wird XRP über börsengehandelte Produkte kontinuierlich akkumuliert. Die Fonds halten inzwischen mehr als ein Prozent des gesamten Umlaufbestands. Institutionelles Kapital agiert in der Regel deutlich langsamer als Retail-Investoren und baut Positionen oft für Quartale oder Jahre auf - genau das scheint bei XRP derzeit zu geschehen.

Bitcoin Hyper Presale zieht starkes Interesse auf sich

Während Privatanleger sich zunehmend von XRP abwenden, richten sie ihren Fokus verstärkt auf Alternativen mit höherem wahrgenommenen Potenzial. Bitcoin Hyper arbeitet an einer Layer-2-Lösung, die Bitcoin tief in dezentrale Anwendungen integrieren soll. Statt BTC ausschließlich zu halten oder zu transferieren, sollen Nutzer ihre Coins auf der Hyper Chain aktiv einsetzen können - etwa in dezentralen Handelsprotokollen, Kreditmärkten oder automatisierten Finanzdiensten.

Der $HYPER-Token bildet das wirtschaftliche Rückgrat dieser Infrastruktur und ist derzeit im Presale erhältlich. Er dient als operativer Netzwerk-Token für Transaktionsgebühren, Staking-Mechanismen und den Betrieb dezentraler Anwendungen. Der laufende Vorverkauf hat bereits mehr als 30 Millionen US-Dollar umgesetzt.

