Krypto News: Ethereum in der Warteschleife! Droht zum Wochenstart der nächste Rücksetzer?

Ethereum bewegt sich seit dem 21. November in einer klar abgegrenzten Handelsspanne. Ähnlich wie bei Bitcoin fehlt der entscheidende Impuls für einen nachhaltigen Ausbruch. Während die Aufwärtsbewegungen innerhalb der Range technisch sauber wirken, zeigt die Struktur in der Elliott-Wellen-Analyse überwiegend korrektive Muster statt dynamischer Impulswellen. Die Konsolidierung deutet auf eine Pause innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends hin - ein weiteres Tief bleibt technisch möglich.

Dreieck als mögliches Fortsetzungsmuster

Im Chart zeichnet sich eine Dreiecksformation ab, die sich entweder als Welle 4 oder als B-Welle interpretieren lässt. Beide Varianten würden eine spätere Fortsetzung nach unten nahelegen. Solange Ethereum unter dem Januarhoch bleibt, behält dieses Szenario die Oberhand. Erst ein nachhaltiger Bruch über 3.550 US-Dollar würde das technische Bild deutlich aufhellen und bullische Kräfte stärken.

Die Konsolidierung könnte sich noch länger hinziehen, während der Markt Energie sammelt. In solchen Phasen entstehen häufig Fehlsignale, die kurzfristig Bewegung vortäuschen, ohne eine echte Trendwende einzuleiten.

Wichtige Marken im Fokus der Trader

Auf kurzfristiger Ebene stellt der Widerstandsbereich zwischen 3.148 und 3.253 US-Dollar eine entscheidende Hürde dar. Dieser Bereich hat bereits am Wochenende als Deckel gewirkt - ein Ausbruch blieb aus. Ein erneuter Anlauf ist möglich, doch erst eine klare Übernahme würde Raum für weitere Anstiege schaffen. Scheitert der Markt dort erneut, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Abverkauf.

Auf der Unterseite liegt die erste relevante Unterstützung im Bereich 2.930 bis 2.940 US-Dollar entlang der unteren Trendlinie. Ein Bruch dieser Zone würde den Weg in Richtung tieferer Niveaus öffnen. Aktuell bleibt Ethereum im Beobachtungsmodus ohne sauberes Setup.

Bitcoin Hyper Presale setzt neue Maßstäbe

Während Ethereum in der Range verharrt, zieht Bitcoin Hyper im Presale weiter starkes Kapital an. Das Projekt hat bereits mehr als 30,3 Millionen US-Dollar eingesammelt und positioniert sich als Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine direkt auf Bitcoin. Dadurch wird BTC aus der Rolle des statischen Wertspeichers in ein schnelles, programmierbares Umfeld überführt.

Der Presale-Preis liegt bei 0,013565 US-Dollar pro Token. In den letzten 24 Stunden kamen erneut 229 neue Käufer hinzu. Das Modell setzt auf BTC als Wertbasis, während HYPER als Gas-, Staking- und Governance-Token fungiert.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.