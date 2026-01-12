Bitcoin vor massivem Crash? Analyst warnt vor 70.000-Dollar-Rücksetzer

Bitcoin bewegt sich seit Wochen scheinbar stabil um die 90.000-Dollar-Marke, doch hinter den Kulissen mehren sich pessimistische Warnsignale. Der bekannte Analyst Dr. Profit sieht im aktuellen Chartbild eine seltene Kombination mehrerer starker Verkaufssignale, die in den kommenden Monaten zu einem deutlichen Kursrutsch führen könnte. Negative Divergenzen, bärische Flaggenformation und eine mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation deuten seiner Ansicht nach auf eine bevorstehende Abwärtsbewegung hin. Während kurzfristig noch ein Ausbruch in Richtung 97.000 bis 107.000 Dollar möglich scheint, bleibt die übergeordnete Richtung für den Analysten klar bärisch.

Drei technische Warnsignale im Chart

Im Wochen- und Monatschart zeigt Bitcoin eine ausgeprägte negative Divergenz: Der Kurs erreichte zuletzt höhere Niveaus, während das zugrunde liegende Momentum deutlich nachließ - ein klassisches Signal für das mögliche Ende größerer Aufwärtsphasen. Gleichzeitig hat sich im mittelfristigen Chart eine bärische Flaggenformation ausgebildet, die als Fortsetzungsmuster nach Abwärtsbewegungen gilt und rechnerisch auf Kursregionen um 70.000 US-Dollar hindeutet.

Als drittes Element nennt der Analyst eine sich aufbauende Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Sollte sich dieses Muster vollständig ausbilden, würde es das Szenario eines tieferen Rücksetzers weiter stützen. Ein kurzfristiger Ausbruch nach oben in die Liquiditätszone zwischen 97.000 und 107.000 Dollar würde für ihn kein bullishes Signal darstellen, sondern eher einen attraktiven Einstiegspunkt für neue Short-Positionen.

Bitcoin Hyper Presale als Alternative in unsicheren Zeiten

Während viele Anleger auf neue Höchststände hoffen, wächst die Zahl der Stimmen, die vor einer größeren Korrektur warnen. Unabhängig von kurzfristigen Schwankungen richten sich Investoren zunehmend auf Projekte aus, die auf strukturelle Weiterentwicklungen setzen. Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Infrastruktur, die Bitcoin erstmals umfassend für dezentrale Finanzanwendungen, Handelsprotokolle und digitale Services nutzbar machen soll.

Der $HYPER-Token steht als funktionaler Kern im Zentrum dieses Ökosystems und ist derzeit im Presale erhältlich. Der laufende Vorverkauf hat bereits die Marke von 30 Millionen US-Dollar überschritten, was auf starkes frühes Interesse hinweist.

