Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN: FR0013451044, Ticker: ALHGR) ("Hoffmann Green Cement" oder das "Unternehmen"), ein Industrieunternehmen, das sich für die Dekarbonisierung des Bausektors einsetzt und innovative kaltproduzierte, klinkerfreie Zemente entwickelt und vermarktet, gibt bekannt, dass es eine technische Bewertung (ATec) erhalten hat, die die Verwendung von Beton mit seinem 0 %-Klinker-Zement H-UKR für Überbauanwendungen validiert: Wände, Wandträger, Säulen, Träger und Böden. Dies ist die höchste technische Anerkennung, die in Frankreich verfügbar ist.

Diese technische Bewertung ist die dritte, die Hoffmann Green innerhalb eines Jahres erhalten hat. Sie wurde von der CCFAT (Commission in Charge of Formulating Technical Appraisals) mit technischer Unterstützung des CSTB ausgestellt und ist das Ergebnis einer 18-monatigen Arbeit der Bewertungs- und Qualitätsabteilung des Unternehmens. Sie ist Teil eines vierjährigen Prozesses seit dem Erhalt der ersten ATEx. Angesichts der technischen Komplexität von Überbauten stellt sie einen entscheidenden Fortschritt dar.

Diese neue ATec bestätigt die Leistungsfähigkeit von Lösungen auf Basis von 0 Klinker-Zement für die Konstruktion von Betonbauwerken. Sie bescheinigt, dass diese Lösungen vollständig in die Standard-Implementierungsprozesse integriert sind und gleichzeitig ein Sicherheits- und Zuverlässigkeitsniveau gewährleisten, das dem von traditionellen Materialien für alle tragenden Elemente entspricht.

Sie ergänzt die im März 2025 für Flachgründungen erhaltene ATec und erweitert damit die Bewertung von 0 Klinker-H-UKR-Zement auf alle Anwendungen im Wohnungsbau.

Dank dieser neuen technischen Zulassung sind Lösungen auf Basis von H-UKR-Zement nun für alle strukturellen Anwendungen im Wohnungsbau validiert, von Fundamenten bis zu Überbauten. Dieser Meilenstein ebnet den Weg für neue Geschäftsmöglichkeiten für Hoffmann Green und stärkt das Vertrauen von Projektinhabern, Versicherern und Baufachleuten in die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit seiner Lösungen.

Julien BLANCHARD und David HOFFMANN, Mitbegründer von Hoffmann Green Cement Technologies, sagen: "Der Erhalt dieser technischen Bewertung für Überbauten ist ein Meilenstein für Hoffmann Green. Es ist die dritte derartige Bewertung innerhalb eines Jahres, was für einen 0 %-Klinkerzement beispiellos ist. Nach den Bewertungen von Gebäudefundamenten und Windkraftanlagenfundamenten bestätigt diese Anerkennung die Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit von H-UKR-Zementbeton, unabhängig von der Anwendung."

