Blockstream Capital Partners ("BCP") kündigte heute den Abschluss einer strategischen Vereinbarung zum Erwerb eines Geschäftsbereichs innerhalb des Handels- und Investmentgeschäfts für digitale Vermögenswerte der Numeus Group an. Die Transaktion umfasst die Integration ausgewählter, auf Bitcoin fokussierter Handelsstrategien mit Schwerpunkt auf die Renditegenerierung sowie eines zehnköpfigen Teams für den Derivatehandel unter der Leitung von Chief Investment Officer Deepak Gulati, einem Spezialisten für Volatilitäts- und Derivatemärkte.

Deepak Gulati, der neben Rodrigo Rodriguez zum Co-Chief Investment Officer of Blockstream Capital Management ernannt wurde, war vor der Gründung von Argentiere Capital, einem auf Volatilität fokussierten Hedgefonds mit einem Volumen von mehreren Milliarden Dollar, als Global Head of Proprietary Trading bei JPMorgan tätig. Er vertrat die These, dass Derivate die Reife des Bitcoin- und Digital Asset-Marktes vorantreiben würden. Um Handels-, Risikomanagement- und Marktstrukturkapazitäten auf institutionellem Niveau zu entwickeln, gründete er 2021 gemeinsam mit anderen die Numeus Group. Komainu, eine bestehende strategische Investition von BCP, spielte bei dieser Transaktion eine zentrale Rolle und wird den erforderlichen Unternehmenssupport, die Börsenanbindung, das Sicherheitenmanagement und die Verwahrungsdienstleistungen bereitstellen.

Stärkung der Marktposition von BCP

Diese Übernahme erweitert die Möglichkeiten von BCP im Bereich Bitcoin-Handel und Renditegenerierung erheblich und stärkt die Position des Unternehmens als führender Anbieter von risikooptimierten Bitcoin-Renditelösungen für institutionelle Anleger. Dank der Integration von Expertenwissen rund um Bitcoin-Derivate und Volatilitätsstrategien in eine leistungsstarke Plattform für die Ausführung und Echtzeit-Risikoanalyse wird BCP alternative Renditechancen sowohl in stabilen als auch in hochvolatilen Marktumfeldern erschließen.

Eine strategische passende Wahl für die nächste Phase der institutionellen Akzeptanz von Bitcoin

Die Transaktion steht im Einklang mit der übergeordneten Strategie von BCP, die auf die Entwicklung einer erstklassigen institutionellen Plattform für den Handel mit digitalen Vermögenswerten, die Erzielung von Renditen und strukturierte Lösungen ausgerichtet ist. Durch die Einbindung dieser neuen Fähigkeiten stärkt BCP seine Leistungen in folgenden Bereichen:

Renditesteigernde Derivatestrategien für Bitcoin-Treasury (einschließlich Unternehmens- und DAO-Treasury), Vermögensverwaltung und Unternehmenskunden, um eine alternative und zuverlässige Renditequelle für ihre Bitcoin-Bestände zu bieten.

Leistungsstarke Ausführungsinfrastruktur mit eingebetteten Marktrisikolösungen, die für den Handel mit Bitcoin auf institutionellem Niveau und die operative Überwachung konzipiert sind.

PeterPaul Pardi, Managing Partner von Blockstream Capital Partners, sagte: "Der Motor unseres Wachstums sind branchenführende Talente, proprietäre Handelsstrategien und unser erstklassiges Risikomanagement. Deepak zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination aus einem stringenten institutionellen TradFi-Ansatz und praktischer Erfahrung im Handel mit digitalen Vermögenswerten aus. Durch die Übernahme des Handelsgeschäfts von Numeus können wir unser Plattformangebot um bewährte Krypto-Derivate und Volatilitätsfunktionen erweitern, die von Institutionen zunehmend nachgefragt werden."

Deepak Gulati, Co-Chief Investment Officer von Blockstream Capital Management, meinte: "Das Team von Blockstream Capital Partners verfügt über die nötige Ambition, das Fachwissen und die Plattform, um den Standard dafür zu setzen, wie Institutionen auf ihren Bitcoin-Bestand zugreifen und diesen verwalten. Ich freue mich sehr, einen Beitrag zur Beschleunigung dieses Aufbaus leisten zu können."

Paul Frost-Smith, CEO von Komainu, sagte: "Unser Ziel ist es, sowohl Innovationen als auch die institutionelle Akzeptanz im gesamten Bitcoin-Ökosystem voranzutreiben. BCP ist bei dieser Mission ein wichtiger Partner für uns, und wir freuen uns darauf, die Beziehung zu vertiefen und gemeinsam neue Bitcoin-basierte Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen."

Diese Transaktion baut auf der Übernahme von Corbiere Capital Management durch BCP im Dezember 2025 auf, einem Aktien-Hedgefonds-Manager mit Sitz in Jersey, der von Rodrigo Rodriguez geleitet wird. Außerdem freut sich die Numeus Group darauf, durch die strategische Zusammenarbeit mit BCP, einem Marktführer in der Kryptoindustrie, in der Zukunft Mehrwert zu schaffen.

Über die BCP Group

Blockstream Capital Partners (BCP) ist eine von Bitcoin-Pionieren gegründete Investmentgruppe, die die Konvergenz von Bitcoin und institutioneller Finanzwirtschaft vorantreibt. In Zusammenarbeit mit Dr. Adam Back, dem CEO von Blockstream, dem Weltmarktführer für Bitcoin- und Blockchain-Infrastruktur, bringt BCP frühe Bitcoin-Investoren aus der Zeit vor dem ersten Halving und erfahrene Führungskräfte aus der institutionellen Finanzwirtschaft mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Verwaltung von globalem Kapital zusammen.

Die Investitionen von BCP erstrecken sich über verschiedene Anlageklassen Risikokapital, privates und öffentliches Beteiligungskapital, Kredite, Immobilien und Versicherungen sowie über den gesamten Bereich Finanzdienstleistungen rund um Bitcoin: von der Infrastruktur (einschließlich Handel, Verwahrung, Zahlungen und Abwicklung) bis hin zu Bitcoin-basierten Anwendungen und Finanzinstrumenten. Der Ansatz von BCP basiert auf derselben Philosophie, die auch Blockstream auszeichnet: kompromissloses Engagement für den Aufbau der Finanzinfrastruktur der Zukunft und langfristige Überzeugung vom Potenzial von Bitcoin.

BCP betreibt eine umfassende Investmentplattform, die Bitcoin-Lösungen auf institutionellem Niveau anbietet. Diese wurden entwickelt, um Anlegern auf Bitcoin basierende Renditen und langfristigen Wert zu bieten. Mit einer globalen Präsenz in wichtigen Finanzzentren ist BCP bestens aufgestellt, um führende institutionelle Anleger weltweit zu bedienen.

Über die Numeus Group

Numeus ist eine Investmentgesellschaft für digitale Vermögenswerte, die im Jahr 2021 von einem Team aus Experten für institutionelle Trad-Finance und Blockchain gegründet wurde. Heute beschäftigt das Unternehmen 33 Mitarbeiter in der Schweiz, New York, London und Mauritius. Seine Vermögensverwaltungssparte Forteus bietet Absolute-Return- und Directional-Strategien im Rahmen eines von der FCA regulierten Rahmenwerks an und unterhält eine strategische Partnerschaft mit Schroders plc.

Über Komainu

Komainu ist das institutionelle Gateway für digitale Vermögenswerte mit Hauptsitz in Jersey. Weitere Büros unterhält das Unternehmen in London, Dubai und Singapur. Komainu bietet institutionellen Anlegern eine Infrastruktur nach Bankstandard und garantiert nahtlose, vernetzte und sichere Dienstleistungen unter Aufsicht mehrerer Regulierungsbehörden. Das Unternehmen vereint dabei die Expertise traditioneller Finanzdienstleistungen mit führenden Sicherheitsstandards für die nächste Generation der institutionellen Verwahrung, Verwaltung und Finanzierung digitaler Vermögenswerte. Komainu (Jersey) Limited wird von der Jersey Financial Services Commission reguliert. Komainu MEA FZE wird von der Dubai Virtual Assets Regulatory Authority reguliert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.komainu.com

Contacts:

Danny Calogero

+44(0)7891 563 294

dcalogero@fullyvested.com