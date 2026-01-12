Auf der mRNA-Health-Konferenz in Berlin stellten Enginzyme und AGC Inc. ein skalierbares Verfahren zur Herstellung eines wichtigen Inhaltsstoffs für mRNA-Impfstoffe und -Therapien vor: N1-Methylpseudouridin-5'-triphosphat (m¹?TP).

Das rasante Wachstum von mRNA-basierten Impfstoffen und Therapeutika hat zu einer erheblichen Nachfrage nach modifizierten Nukleotiden wie m¹?TP geführt, die die Stabilität und Expression von mRNA verbessern und gleichzeitig die Immunogenität verringern.

Enginzyme ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das optimierte Lösungen für die biologische Herstellung durch zellfreie Enzym-Engineering-Technologie anbietet. AGC Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in Bereichen, die von Architekturglas über Chemikalien bis hin zu Biowissenschaften reichen. AGC Inc. bietet Dienstleistungen in einer Vielzahl von Life-Science-Bereichen an, von synthetischen Arzneimitteln und Agrochemikalien über Biopharmazeutika und modernste Zell- und Gentherapien bis hin zu Messenger-RNAs. In der Präsentation im November wurden die neuesten Kooperationen zwischen den Unternehmen vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf der biologischen Herstellung von Nukleotiden für die mRNA-Therapie lag, die auf dem proprietären Pseudouridin-Syntheseverfahren von Enginzyme basiert.

Das neue Verfahren ist innovativ und kombiniert selektive chemische Methylierung mit einer Multi-Enzym-Phosphorylierungskaskade. Uridin, ein leicht verfügbarer Inhaltsstoff, ist das Ausgangsmaterial. Die Herstellung, die in Europa erfolgen wird, ist tierfrei und entspricht den cGMP-Standards.

"Dieser elegante, hybride Ansatz ermöglicht es uns, die Effizienz und Präzision unserer Enzyme zu nutzen und gleichzeitig flexibel zu bleiben und die Kostenziele einzuhalten", sagte Aymeric de Gantes, CEO von Enginzyme.

Die Unternehmen planen eine umfassende analytische Charakterisierung, um zu bestätigen, dass das mit diesem neuen Verfahren hergestellte m¹?TP die strengen Spezifikationen für Reinheit, Sicherheit und Funktionsleistung in kommerzieller Qualität erfüllt. Alle kritischen Verunreinigungen, die die mRNA-Funktion beeinträchtigen könnten, werden während der Synthese minimiert und während der Reinigung gründlich entfernt.

Erstes Probenmaterial ist auf Anfrage erhältlich; die Produktion im Kilogramm-Maßstab ist für 2026 geplant, um die zukünftige kommerzielle Nachfrage zu decken.

Über AGC

Die AGC Group ist ein globales Unternehmen mit vielfältigen Geschäftsbereichen, darunter Glas, Elektronik, Chemie und Biowissenschaften. Der Geschäftsbereich Life Science bietet CDMO-Dienstleistungen in Japan, den USA und Europa an, die kleine Moleküle, Agrochemikalien, Biopharmazeutika sowie fortschrittliche Gen- und Zelltherapien umfassen.

Über enginzyme

Enginzyme ermöglicht den Übergang zur biologischen Fertigung, indem es das Potenzial von Enzymen für eine kostengünstigere und nachhaltigere Produktion von Alltagsprodukten erschließt. Die patentierte Enzymimmobilisierungstechnologie des Unternehmens ermöglicht die biologische Fertigung ohne lebende Organismen. Sie kann mit denselben Werkzeugen und Techniken eingesetzt werden, die auch in der traditionellen chemischen Fertigung verwendet werden, jedoch mit geringeren Kosten und einer deutlich geringeren Umweltbelastung. Enginzyme verfügt über ein multidisziplinäres Team von Experten in den Bereichen Biokatalyse, organische Chemie, Enzym- und Verfahrenstechnik sowie KI und maschinelles Lernen. Dieses Elite-Team arbeitet mit globalen Herstellern aus Branchen wie Körperpflege, Lebensmittel und Pharma zusammen, um komplette Prozesse zu entwickeln und zu skalieren, wobei ein hoher Automatisierungsgrad für eine sichere, schnelle und zuverlässige Entwicklung zum Einsatz kommt. Mit dem Ziel, bis zur ersten Hälfte des Jahres 2027 die Gewinnschwelle zu erreichen, hat das Unternehmen 2025 sein Managementteam umgestaltet und einen kommerziell erfahrenen CEO und CCO hinzugezogen. Enginzyme hat außerdem seinen ersten schlüsselfertigen Biokatalysator auf den Markt gebracht, um das kurzfristige kommerzielle Wachstum anzukurbeln.

