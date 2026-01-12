© Foto: Fernando Llano - picture alliance/APVitol und Trafigura sprechen mit Raffinerien in China und Indien über venezolanisches Öl. Ein erstes Signal aus Washington verändert die Dynamik im Markt.Die Rohstoffhändler Vitol Group und Trafigura Group loten neue Absatzchancen für venezolanisches Öl in Asien aus. Nach Informationen von Bloomberg führen beide Häuser Gespräche mit großen Raffinerien in Indien und China. Auslöser ist eine vorläufige Genehmigung der Regierung der Vereinigten Staaten, das Rohöl wieder zu vermarkten. Die Kontakte zu asiatischen Käufern begannen am vergangenen Wochenende. Die Gespräche befinden sich laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen noch in einem frühen Stadium. Verbindliche Angebote liegen bisher …Den vollständigen Artikel lesen
