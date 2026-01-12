Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 12 janvier 2026) - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de décembre 2025.

En décembre 2025, la TSX a accueilli 84 nouveaux émetteurs, comparativement à 15 le mois précédent et à 7 en décembre 2024. Les nouvelles inscriptions à la cote comptent 78 certificats canadiens d'actions étrangères, deux fonds négociés en bourse, une société de produits industriels et trois sociétés minières. Le total du financement réuni en décembre 2025 est en baisse de 29 % par rapport au mois précédent et est en hausse de 151 % par rapport à décembre 2024. Le nombre total d'opérations de financement en décembre 2025 s'est établi à 37, comparativement à 43 le mois précédent et à 26 en décembre 2024.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant: https://www.tmx.com/resource/fr/440 .

En décembre 2025, la TSXV a accueilli 2 nouveaux émetteurs, comparativement à 3 le mois précédent et à 2 en décembre 2024. Les nouveaux émetteurs inscrits sont une société minière et une société du secteur des technologies. Le total du financement réuni en décembre 2025 est en baisse de 14 % par rapport au mois précédent et est en hausse de 222 % par rapport à décembre 2024. Le nombre total d'opérations de financement en décembre 2025 s'est établi à 123, comparativement à 153 le mois précédent et à 120 en décembre 2024.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de décembre 2025 peuvent être consultées à l'adresse www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Décembre 2025 Novembre 2025 Décembre 2024 Émetteurs inscrits 2 091 2 019 1 824 Nouveaux émetteurs inscrits 84 15 7 PAPE 2 13 4 Émetteurs provenant de la TSXV 2 1 0 Émissions inscrites 2 741 2 683 2 464 Financement réuni dans le cadre de PAPE 3 000 020 $ 14 888 218 $ 27 040 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 1 861 376 147 $ 3 194 914 885 $ 1 144 339 241 $ Financement supplémentaire réuni 1 135 698 176 $ 1 038 639 000 $ 25 812 306 $ Total du financement réuni 3 000 074 343 $ 4 248 442 103 $ 1 197 191 547 $ Nombre total d'opérations de financement 37 43 26 Capitalisation boursière des émissions inscrites 6 284 814 021 769 $ 6 214 775 374 204 $ 4 904 463 906 025 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2025 2024 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 375 148 +153,4 PAPE 257 131 +96,2 Émetteurs provenant de la TSXV 11 9 +22,2 Financement réuni dans le cadre de PAPE 2 525 244 486 $ 1 349 162 470 $ +87,2 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 14 536 556 469 $ 12 826 982 105 $ +13,3 Financement supplémentaire réuni 6 195 748 384 $ 1 975 084 450 $ +213,7 Total du financement réuni 23 257 549 339 $ 16 151 229 025 $ +44,0 Nombre total d'opérations de financement 587 420 +39,8 Capitalisation boursière des émissions inscrites 6 284 814 021 769 $ 4 904 463 906 025 $ +28,1

Bourse de croissance TSX **



Décembre 2025 Novembre 2025 Décembre 2024 Émetteurs inscrits 1 739 1 781 1 833 Nouveaux émetteurs inscrits 2 3 2 PAPE 0 1 0 Émetteurs passés à la TSX 2 1 0 Émissions inscrites 1 799 1 842 1 904 Financement réuni dans le cadre de PAPE 0 $ 750 000 $ 0 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires(1) 94 921 367 $ 442 073 816 $ 65 406 542 $ Financement supplémentaire réuni 1 474 603 140 $ 1 383 810 942 $ 422 559 650 $ Total du financement réuni 1 569 524 507 $ 1 826 634 758 $ 487 966 192 $ Nombre total d'opérations de financement 123 153 120 Capitalisation boursière des émissions inscrites 142 029 732 228 $ 134 025 734 488 $ 88 810 444 019 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2025 2024 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 38 48 -20,8 PAPE 11 12 -8,3 Émetteurs passés à la TSX 11 9 +22,2 Financement réuni dans le cadre de PAPE 18 189 685 $ 10 587 540 $ +71,8 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires(1) 1 840 810 283 $ 1 045 832 659 $ +76,0 Financement supplémentaire réuni 8 234 771 249 $ 3 646 007 306 $ +125,9 Total du financement réuni 10 093 771 217 $ 4 702 427 505 $ +114,7 Nombre total d'opérations de financement 1 359 1 182 +15,0 Capitalisation boursière des émissions inscrites 142 029 732 228 $ 88 810 444 019 $ +59,9

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement et ne visent pas à donner des conseils en matière de placement ou de négociation, des conseils financiers ou des conseils de toute autre nature. Les données comparatives ont été mises à jour en fonction des corrections connues.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en décembre 2025 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole CCAÉ de 3M (couvert en $ CA) MMMM CCAÉ d'Abbott Labs (couvert en $ CA) ABT CCAÉ d'AbbVie (couvert en $ CA) ABBV CCAÉ d'Adobe (couvert en $ CA) ADBE CCAÉ d'Airbnb (couvert en $ CA) ABNB CCAÉ d'American Express (couvert en $ CA) AXP CCAÉ d'Amgen (couvert en $ CA) AMGN CCAÉ d'Applied Materials (couvert en $ CA) AMAT CCAÉ d'Arista Networks (couvert en $ CA) ANET CCAÉ d'Autozone (couvert en $ CA) AZO CCAÉ de Bank of America (couvert en $ CA) BOFA CCAÉ de BlackRock (couvert en $ CA) BLK CCAÉ de Blackstone (couvert en $ CA) BX CCAÉ de Boeing (couvert en $ CA) BA CCAÉ de Booking (couvert en $ CA) BKNG CCAÉ de Broadcom (couverts en $ CA) AVGO CCAÉ de Caterpillar (couverts en $ CA) CATR CCAÉ de Charles Schwab (couverts en $ CA) SCHW CCAÉ de Chevron (couvert en $ CA) CHEV CCAÉ de Chipotle (couverts en $ CA) CMGS CCAÉ de Citigroup (couvert en $ CA) CITI CCAÉ de Constellation Brands (couvert en $ CA) STZ CCAÉ de CrowdStrike (couverts en $ CA) CRWD CCAÉ de CVS Health (couvert en $ CA) CVS CCAÉ de Deere (couvert en $ CA) DEER CCAÉ de Eli Lilly (couvert en $ CA) LLY FNB indiciel des six grandes banques canadiennes UltraYield Evolve SIXY CCAÉ de Exxon Mobil (couvert en $ CA) XOM CCAÉ de Fiserv (couvert en $ CA) FI CCAÉ de Ford (couvert en $ CA) F CCAÉ de GE Aerospace (couvert en $ CA) GE CCAÉ de GE Vernova (couverts en $ CA) GEV CCAÉ de Gilead Sciences (couverts en $ CA) GILD FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs de cuivre CPCC CCAÉ de Goldman Sachs (couverts en $ CA) GS Greenland Resources Inc. MOLY CCAÉ de Home Depot (couvert en $ CA) HD CCAÉ de Honeywell (couvert en $ CA) HON CCAÉ d'IBM (couvert en $ CA) IBM CCAÉ d'Intel (couvert en $ CA) INTC CCAÉ d'Intuitive Surgical (couvert en $ CA) ISRG CCAÉ de Johnson & Johnson (couvert en $ CA) JNJ CCAÉ de JPMorgan (couvert en $ CA) JPM CCAÉ de KKR (couvert en $ CA) KKR CCAÉ de lululemon (couvert en $ CA) LULU CCAÉ de Mastercard (couvert en $ CA) MA CCAÉ de McDonald's (couvert en $ CA) MCDS CCAÉ de Merck (couvert en $ CA) MRK CCAÉ de Micron (couvert en $ CA) MU CCAÉ de Morgan Stanley (couvert en $ CA) MS CCAÉ de Netflix (couvert en $ CA) NFLX CCAÉ de NextEra Energy (couvert en $ CA) NEE CCAÉ de NIKE (couvert en $ CA) NKE CCAÉ de Occidental Petroleum (couvert en $ CA) OXY CCAÉ d'Oracle (couverts en $ CA) ORAC CCAÉ de Palantir (couvert en $ CA) PLTR CCAÉ de Palo Alto Networks (couvert en $ CA) PANW CCAÉ de PayPal (couvert en $ CA) PYPL CCAÉ de Pepsi (couvert en $ CA) PPV CCAÉ de Pfizer (couvert en $ CA) PFE CCAÉ de Procter & Gamble (couvert en $ CA) PG CCAÉ de Qualcomm (couvert en $ CA) QCOM CCAÉ de RTX (couvert en $ CA) RTX CCAÉ de S&P Global (couvert en $ CA) SPGI CCAÉ de Salesforce (couverts en $ CA) CRM CCAÉ de ServiceNow (couvert en $ CA) NOWS Snowline Gold Corp. SGD CCAÉ de Starbucks (couvert en $ CA) SBUX STRACON Group Holding Inc. STG CCAÉ de Supermicro (couverts en $ CA) SMCI CCAÉ de Texas Instruments (couverts en $ CA) TXN CCAÉ de Thermo Fisher (couverts en $ CA) TMO CCAÉ de TJX (couvert en $ CA) TJX CCAÉ de Uber (couvert en $ CA) UBER CCAÉ d'Union Pacific (couvert en $ CA) UNP CCAÉ d'UnitedHealth (couvert en $ CA) UNH CCAÉ d'UPS (couvert en $ CA) UPS CCAÉ de Verizon (couvert en $ CA) VZ Versamet Royalties Corporation VMET CCAÉ de Visa (couverts en $ CA) VISA CCAÉ de Walmart (couvert en $ CA) WMT CCAÉ de Walt Disney (couvert en $ CA) DIS CCAÉ de Waste Management (couvert en $ CA) WAST CCAÉ de Wells Fargo (couvert en $ CA) WFCS

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Lunr Royalties Corp. LUNR Paragon Advanced Labs Inc. PALS

