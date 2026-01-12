Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX
Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 12 janvier 2026) - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de décembre 2025.
En décembre 2025, la TSX a accueilli 84 nouveaux émetteurs, comparativement à 15 le mois précédent et à 7 en décembre 2024. Les nouvelles inscriptions à la cote comptent 78 certificats canadiens d'actions étrangères, deux fonds négociés en bourse, une société de produits industriels et trois sociétés minières. Le total du financement réuni en décembre 2025 est en baisse de 29 % par rapport au mois précédent et est en hausse de 151 % par rapport à décembre 2024. Le nombre total d'opérations de financement en décembre 2025 s'est établi à 37, comparativement à 43 le mois précédent et à 26 en décembre 2024.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant: https://www.tmx.com/resource/fr/440.
En décembre 2025, la TSXV a accueilli 2 nouveaux émetteurs, comparativement à 3 le mois précédent et à 2 en décembre 2024. Les nouveaux émetteurs inscrits sont une société minière et une société du secteur des technologies. Le total du financement réuni en décembre 2025 est en baisse de 14 % par rapport au mois précédent et est en hausse de 222 % par rapport à décembre 2024. Le nombre total d'opérations de financement en décembre 2025 s'est établi à 123, comparativement à 153 le mois précédent et à 120 en décembre 2024.
Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de décembre 2025 peuvent être consultées à l'adresse www.tmx.com.
Bourse de Toronto
|Décembre 2025
|Novembre 2025
|Décembre 2024
|Émetteurs inscrits
|2 091
|2 019
|1 824
|Nouveaux émetteurs inscrits
|84
|15
|7
|PAPE
|2
|13
|4
|Émetteurs provenant de la TSXV
|2
|1
|0
|Émissions inscrites
|2 741
|2 683
|2 464
|Financement réuni dans le cadre de PAPE
|3 000 020 $
|14 888 218 $
|27 040 000 $
|Financement réuni dans le cadre de placements secondaires
|1 861 376 147 $
|3 194 914 885 $
|1 144 339 241 $
|Financement supplémentaire réuni
|1 135 698 176 $
|1 038 639 000 $
|25 812 306 $
|Total du financement réuni
|3 000 074 343 $
|4 248 442 103 $
|1 197 191 547 $
|Nombre total d'opérations de financement
|37
|43
|26
|Capitalisation boursière des émissions inscrites
|6 284 814 021 769 $
|6 214 775 374 204 $
|4 904 463 906 025 $
Cumul depuis le début de l'exercice
|2025
|2024
|Variation (%)
|Nouveaux émetteurs inscrits
|375
|148
|+153,4
|PAPE
|257
|131
|+96,2
|Émetteurs provenant de la TSXV
|11
|9
|+22,2
|Financement réuni dans le cadre de PAPE
|2 525 244 486 $
|1 349 162 470 $
|+87,2
|Financement réuni dans le cadre de placements secondaires
|14 536 556 469 $
|12 826 982 105 $
|+13,3
|Financement supplémentaire réuni
|6 195 748 384 $
|1 975 084 450 $
|+213,7
|Total du financement réuni
|23 257 549 339 $
|16 151 229 025 $
|+44,0
|Nombre total d'opérations de financement
|587
|420
|+39,8
|Capitalisation boursière des émissions inscrites
|6 284 814 021 769 $
|4 904 463 906 025 $
|+28,1
Bourse de croissance TSX**
|Décembre 2025
|Novembre 2025
|Décembre 2024
|Émetteurs inscrits
|1 739
|1 781
|1 833
|Nouveaux émetteurs inscrits
|2
|3
|2
|PAPE
|0
|1
|0
|Émetteurs passés à la TSX
|2
|1
|0
|Émissions inscrites
|1 799
|1 842
|1 904
|Financement réuni dans le cadre de PAPE
|0 $
|750 000 $
|0 $
|Financement réuni dans le cadre de placements secondaires(1)
|94 921 367 $
|442 073 816 $
|65 406 542 $
|Financement supplémentaire réuni
|1 474 603 140 $
|1 383 810 942 $
|422 559 650 $
|Total du financement réuni
|1 569 524 507 $
|1 826 634 758 $
|487 966 192 $
|Nombre total d'opérations de financement
|123
|153
|120
|Capitalisation boursière des émissions inscrites
|142 029 732 228 $
|134 025 734 488 $
|88 810 444 019 $
Cumul depuis le début de l'exercice
|2025
|2024
|Variation (%)
|Nouveaux émetteurs inscrits
|38
|48
|-20,8
|PAPE
|11
|12
|-8,3
|Émetteurs passés à la TSX
|11
|9
|+22,2
|Financement réuni dans le cadre de PAPE
|18 189 685 $
|10 587 540 $
|+71,8
|Financement réuni dans le cadre de placements secondaires(1)
|1 840 810 283 $
|1 045 832 659 $
|+76,0
|Financement supplémentaire réuni
|8 234 771 249 $
|3 646 007 306 $
|+125,9
|Total du financement réuni
|10 093 771 217 $
|4 702 427 505 $
|+114,7
|Nombre total d'opérations de financement
|1 359
|1 182
|+15,0
|Capitalisation boursière des émissions inscrites
|142 029 732 228 $
|88 810 444 019 $
|+59,9
** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).
(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.
Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement et ne visent pas à donner des conseils en matière de placement ou de négociation, des conseils financiers ou des conseils de toute autre nature. Les données comparatives ont été mises à jour en fonction des corrections connues.
Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en décembre 2025 :
Bourse de Toronto
|Nom de l'émetteur
|Symbole
|CCAÉ de 3M (couvert en $ CA)
|MMMM
|CCAÉ d'Abbott Labs (couvert en $ CA)
|ABT
|CCAÉ d'AbbVie (couvert en $ CA)
|ABBV
|CCAÉ d'Adobe (couvert en $ CA)
|ADBE
|CCAÉ d'Airbnb (couvert en $ CA)
|ABNB
|CCAÉ d'American Express (couvert en $ CA)
|AXP
|CCAÉ d'Amgen (couvert en $ CA)
|AMGN
|CCAÉ d'Applied Materials (couvert en $ CA)
|AMAT
|CCAÉ d'Arista Networks (couvert en $ CA)
|ANET
|CCAÉ d'Autozone (couvert en $ CA)
|AZO
|CCAÉ de Bank of America (couvert en $ CA)
|BOFA
|CCAÉ de BlackRock (couvert en $ CA)
|BLK
|CCAÉ de Blackstone (couvert en $ CA)
|BX
|CCAÉ de Boeing (couvert en $ CA)
|BA
|CCAÉ de Booking (couvert en $ CA)
|BKNG
|CCAÉ de Broadcom (couverts en $ CA)
|AVGO
|CCAÉ de Caterpillar (couverts en $ CA)
|CATR
|CCAÉ de Charles Schwab (couverts en $ CA)
|SCHW
|CCAÉ de Chevron (couvert en $ CA)
|CHEV
|CCAÉ de Chipotle (couverts en $ CA)
|CMGS
|CCAÉ de Citigroup (couvert en $ CA)
|CITI
|CCAÉ de Constellation Brands (couvert en $ CA)
|STZ
|CCAÉ de CrowdStrike (couverts en $ CA)
|CRWD
|CCAÉ de CVS Health (couvert en $ CA)
|CVS
|CCAÉ de Deere (couvert en $ CA)
|DEER
|CCAÉ de Eli Lilly (couvert en $ CA)
|LLY
|FNB indiciel des six grandes banques canadiennes UltraYield Evolve
|SIXY
|CCAÉ de Exxon Mobil (couvert en $ CA)
|XOM
|CCAÉ de Fiserv (couvert en $ CA)
|FI
|CCAÉ de Ford (couvert en $ CA)
|F
|CCAÉ de GE Aerospace (couvert en $ CA)
|GE
|CCAÉ de GE Vernova (couverts en $ CA)
|GEV
|CCAÉ de Gilead Sciences (couverts en $ CA)
|GILD
|FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs de cuivre
|CPCC
|CCAÉ de Goldman Sachs (couverts en $ CA)
|GS
|Greenland Resources Inc.
|MOLY
|CCAÉ de Home Depot (couvert en $ CA)
|HD
|CCAÉ de Honeywell (couvert en $ CA)
|HON
|CCAÉ d'IBM (couvert en $ CA)
|IBM
|CCAÉ d'Intel (couvert en $ CA)
|INTC
|CCAÉ d'Intuitive Surgical (couvert en $ CA)
|ISRG
|CCAÉ de Johnson & Johnson (couvert en $ CA)
|JNJ
|CCAÉ de JPMorgan (couvert en $ CA)
|JPM
|CCAÉ de KKR (couvert en $ CA)
|KKR
|CCAÉ de lululemon (couvert en $ CA)
|LULU
|CCAÉ de Mastercard (couvert en $ CA)
|MA
|CCAÉ de McDonald's (couvert en $ CA)
|MCDS
|CCAÉ de Merck (couvert en $ CA)
|MRK
|CCAÉ de Micron (couvert en $ CA)
|MU
|CCAÉ de Morgan Stanley (couvert en $ CA)
|MS
|CCAÉ de Netflix (couvert en $ CA)
|NFLX
|CCAÉ de NextEra Energy (couvert en $ CA)
|NEE
|CCAÉ de NIKE (couvert en $ CA)
|NKE
|CCAÉ de Occidental Petroleum (couvert en $ CA)
|OXY
|CCAÉ d'Oracle (couverts en $ CA)
|ORAC
|CCAÉ de Palantir (couvert en $ CA)
|PLTR
|CCAÉ de Palo Alto Networks (couvert en $ CA)
|PANW
|CCAÉ de PayPal (couvert en $ CA)
|PYPL
|CCAÉ de Pepsi (couvert en $ CA)
|PPV
|CCAÉ de Pfizer (couvert en $ CA)
|PFE
|CCAÉ de Procter & Gamble (couvert en $ CA)
|PG
|CCAÉ de Qualcomm (couvert en $ CA)
|QCOM
|CCAÉ de RTX (couvert en $ CA)
|RTX
|CCAÉ de S&P Global (couvert en $ CA)
|SPGI
|CCAÉ de Salesforce (couverts en $ CA)
|CRM
|CCAÉ de ServiceNow (couvert en $ CA)
|NOWS
|Snowline Gold Corp.
|SGD
|CCAÉ de Starbucks (couvert en $ CA)
|SBUX
|STRACON Group Holding Inc.
|STG
|CCAÉ de Supermicro (couverts en $ CA)
|SMCI
|CCAÉ de Texas Instruments (couverts en $ CA)
|TXN
|CCAÉ de Thermo Fisher (couverts en $ CA)
|TMO
|CCAÉ de TJX (couvert en $ CA)
|TJX
|CCAÉ de Uber (couvert en $ CA)
|UBER
|CCAÉ d'Union Pacific (couvert en $ CA)
|UNP
|CCAÉ d'UnitedHealth (couvert en $ CA)
|UNH
|CCAÉ d'UPS (couvert en $ CA)
|UPS
|CCAÉ de Verizon (couvert en $ CA)
|VZ
|Versamet Royalties Corporation
|VMET
|CCAÉ de Visa (couverts en $ CA)
|VISA
|CCAÉ de Walmart (couvert en $ CA)
|WMT
|CCAÉ de Walt Disney (couvert en $ CA)
|DIS
|CCAÉ de Waste Management (couvert en $ CA)
|WAST
|CCAÉ de Wells Fargo (couvert en $ CA)
|WFCS
Bourse de croissance TSX
|Nom de l'émetteur
|Symbole
|Lunr Royalties Corp.
|LUNR
|Paragon Advanced Labs Inc.
|PALS
Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques qui appuient le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, Compagnie Trust TSX, TMX Trayport, TMX Datalinx, TMX VettaFi et TMX Newsfile, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et différents bureaux en Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York) ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur le réseau X: @TMXGroup.
