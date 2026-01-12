DJ Symrise kauft Aktien für 400 Millionen Euro zurück
DOW JONES--Die Aktionäre von Symrise können sich über Aktienrückkäufe freuen. Wie der im DAX notierte Duftstoff- und Aromenhersteller mitteilte, hat er den Rückkauf eigener Aktien für bis zu 400 Millionen Euro beschlossen. Das Programm läuft vom 1. Februar bis zum 31. Oktober.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
January 12, 2026 14:20 ET (19:20 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News