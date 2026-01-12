Die Militäraktion der USA in Venezuela hat vor allem für die Ölpreise und die Vertreter der Ölbranche direkte Auswirkungen. Zu Wochenbeginn steht die Aktie von Exxon Mobil nun aber unter Druck. US-Präsident Donald Trump nimmt den Konzern ins Visier und kritisiert das Management. An der Börse kommt das nicht gut an."Ich mochte die Antwort von Exxon nicht", sagte Trump am Sonntag an Bord der Air Force One zu Reportern. Trump hatte zuvor die Ölkonzerne aufgefordert, schnell wieder in Venezuela zu investieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
