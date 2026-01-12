Nvidia, Microsoft und Apple sind schon drin. Jetzt hat auch Alphabet den exklusiven Vier-Billionen-Dollar-Club geentert. Nach einem starken Börsenjahr 2025 sorgte ein Zuspruch für die Google-KI Gemini für den letzten Kick. Warren Buffett hat das wohl geahnt. Google-Mutter Alphabet hat die Kurve offenbar gekriegt. Drei Jahre, nachdem dort Ende 2022 "Code Red" wegen der potenziellen Bedrohung des Suchgeschäfts durch den KI-Chatbot ChatGPT ausgerufen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
