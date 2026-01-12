Geodatenlösung für sicherheitskritische maritime Anwendungen setzt globalen Benchmark für die Automatisierung von Seekarten

Esri, der Weltmarktführer für Standortdaten, hat heute bekannt gegeben, dass das Shom (Französisches Amt für Hydrographie und Ozeanographie) den Custom Chart Builder (CCB) offiziell für die automatisierte Erstellung aller nautischen Papierkarten eingeführt hat. Nach umfangreichen Tests und Konfigurationen hat das Shom die Einhaltung der strengen Sicherheitsstandards der französischen Marine durch die mit dem CCB erstellten Karten bestätigt. Damit wurde ein entscheidender Fortschritt bei der Automatisierung der maritimen Kartografie erreicht und die Vorreiterrolle des Shom bei der digitalen Transformation im maritimen Bereich gestärkt.

"Diese Einführung ist ein Beleg dafür, dass hochwertige, den Vorschriften entsprechende Papierkarten jetzt ohne manuelle Eingriffe hergestellt werden können, was die Produktionszeit und -kosten erheblich reduziert", so Rafael Ponce, Principal Maritime Consultant bei Esri. "Dass sich das Shom für diese Lösung entschieden hat ist eine Bestätigung dafür, dass Esris CCB eine zuverlässige Lösung für hydrografische Ämter weltweit ist, die den Übergang zu digitalen Arbeitsabläufen und E-Navigation unterstützt."

Das Shom hat im Laufe des Jahres 2024 mehrere Softwarelösungen evaluiert und sich aufgrund der Möglichkeit, die Erstellung von Seekarten aus Electronic Navigational Charts (ENCs) zu automatisieren, für die CCB-Suite von Esri entschieden. Nach einer erfolgreichen Zusammenarbeit bei der Entwicklung einschließlich der vom Shom angepassten Symbolik erzielte das Shom eine Rendering-Qualität, die den operativen Standards der französischen Marine entspricht. Das Ergebnis: Eine skalierbare, effiziente Lösung, die Sicherheit und Compliance gewährleistet und gleichzeitig erhebliche Ressourceneinsparungen ermöglicht.

"Dank des Custom Chart Builders von Esri konnte das Shom seinen Workflow der Kartenerstellung modernisieren, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen", so Nicolas David, Leiter des Cartographic Department beim Shom und verantwortlich für die CCB-Tests. "Es wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den vom Shom bereitgestellten CPENC [Certified Printed ENC] und herkömmlichen Seekarten festgestellt."

Esris CCB wurde für maritime Behörden, Verteidigungsorganisationen und hydrografische Dienststellen entwickelt, die die Erstellung von Seekarten optimieren und gleichzeitig die regulatorischen Standards einhalten möchten. Es unterstützt den Übergang zu S-100-basierten digitalen Produkten, indem es den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, sich auf diese zu konzentrieren. Außerdem hilft es Organisationen dabei, bestehende Anforderungen mit zukünftigen Anforderungen in Einklang zu bringen.

Esri hat die Leistung des Shom auf der 2025 Esri User Conference mit einem Special Achievement in GIS Award gewürdigt. Derzeit werden Gespräche darüber geführt, die Konfigurationen des Shom in zukünftige CCB-Versionen zu integrieren, damit andere hydrografische Ämter von den neuen, innovativen Kartierungsfunktionen profitieren können. Außerdem plant das Shom, seine FME-basierten Entwicklungen und sein Fachwissen zu teilen, um die weltweite Einführung zu unterstützen.

Über das Shom

Das Shom, das französische nationale Amt für Hydrografie und Ozeanografie, stellt physikalische Erkenntnisse über den Ozean bereit. Es misst und beschreibt Meeresspiegel, Strömungen, Meeressedimente, Wellen, Meerestemperatur, Salzgehalt, Unterwassergeräusche, reliefartige Strukturen, Magnetfelder usw. und prognostiziert deren zukünftige Veränderungen.

Seine international anerkannte Expertise unterstützt die Entscheidungen von Seefahrern und Interessengruppen im maritimen Bereich. Seine Produkte und Dienstleistungen erfüllen die Anforderungen der Streitkräfte, gewährleisten die Sicherheit von Seefahrern, dienen als Orientierung für die Politik im Bereich Meer und Küste, unterstützen die Entwicklung der blauen Wirtschaft und tragen zum Schutz der Meeresumwelt bei.

Über Esri

Esri, der Weltmarktführer für GIS-Software (Geographic Information System), Location Intelligence und Mapping, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und somit ihre Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Software Esri wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet und wird in Hunderttausenden von Unternehmen und Organisationen weltweit eingesetzt, so zum Beispiel in Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem zukunftsweisenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz nutzen, um einige der komplexesten Probleme der Welt zu lösen, indem sie diese in den maßgebenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

