Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute die Beförderung von David Lee zum Global Chief Human Resources Officer bekannt.

"Ich freue mich sehr, dass David Lee unsere Personalabteilung weltweit leiten wird", so Peter Eastwood, President und CEO, BHSI. "Als erfahrener Personalmanager und lebenslanger Lernender des Berufsstandes werden sein tiefes Fachwissen, seine herausragende Arbeitsmoral und sein Bekenntnis zu den Werten unseres Unternehmens auch weiterhin den Erfolg unserer globalen Talent- und Personalinitiativen vorantreiben."

David Lee tritt die Nachfolge von Kim Briones an, die die Personalabteilung von BHSI seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2013 leitete und ihre Vollzeitstelle aufgibt. "Ich möchte Kim Briones meinen aufrichtigen Dank für ihre langjährige Partnerschaft und Freundschaft und für ihre herausragende Führung beim Aufbau unserer HR-Funktion von Grund auf aussprechen", ergänzte Peter Eastwood. "Sie hat eine entscheidende Rolle beim Wachstum und der Entwicklung des größten Vermögenswertes unseres Unternehmens gespielt unser globales Team von Einzelpersonen mit hervorragenden Fähigkeiten und starkem Charakter und bei der Unterstützung von BHSI, eine erfolgreiche globale Versicherungsorganisation zu werden."

David Lee trat im Jahr 2022 BHSI als Global Head of Talent Acquisition bei. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Personalwesen und in der Talentakquise, vorwiegend bei großen globalen Organisationen. In seiner neuen Rolle wird David Lee in Boston ansässig und unter david.lee@bhspecialty.com erreichbar sein.

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (www.bhspecialty.com) bietet gewerbliche Sach-, Unfall-, Berufshaftpflicht-, Manager- und Berufshaftpflicht, Transaktionshaftpflicht-, Kautions-, See-, Reise-, Programm-, Unfall- und Krankenversicherungen, medizinische Stop-Loss-Versicherungen, Hausratversicherungen und multinationale Versicherungen an. Die tatsächlichen und endgültigen Versicherungsbedingungen für sämtliche Produktlinien können abweichen. Die Versicherungsorganisation übernimmt die Bürgschaft der Berkshire Hathaway National Indemnity Gruppe von Versicherungsgesellschaften auf dem Papier, die Finanzkraft-Ratings von A++ von AM Best und AA+ von Standard Poor's haben. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Sitz in Boston und verfügt über Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcelona, Brisbane, Brüssel, Calgary, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Lyon, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, Mailand, München, Paris, Perth, Singapur, Stockholm, Sydney, Toronto und Zürich.

