SHENZHEN, China, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Yaber, eine weltweit anerkannte Marke für Heimtechnologie, hat heute ihre Expansion in den Bereich der intelligenten Reinigungsgeräte bekannt gegeben. Im Rahmen seiner umfassenden Markenentwicklungsstrategie entwickelt Yaber sein Portfolio mit mehreren Produktkategorien unter einer einheitlichen Markenarchitektur weiter, zu der die etablierte Unterhaltungsproduktlinie Yaber Projector und die neu eingeführte Haushaltsgeräteproduktlinie Yaber Home gehören. Das Unternehmen gab Pläne bekannt, im ersten Quartal 2026 seine erste Produktlinie für intelligente Reinigungsgeräte unter dem Namen Yaber Home auf den Markt zu bringen. Dabei werden zwei kabellose Staubsauger vorgestellt, was einen wichtigen Schritt für die Expansion von Yaber in diversifizierte Smart-Home-Szenarien über den Bereich Home Entertainment hinaus darstellt. Die bevorstehende Produktpalette umfasst den kabellosen Handstaubsauger L10 für Einsteiger und den hochwertigen kabellosen Staubsauger P20. Mit ihrer klar differenzierten Positionierung sind die beiden Modelle darauf ausgelegt, ein breites Spektrum an Reinigungsanforderungen im Haushalt abzudecken - von der leichten täglichen Pflege bis hin zum häufigen Gebrauch in der Familie. Dies spiegelt die strategische Ausrichtung von Yaber wider, sich im Bereich der alltäglichen Wohnumgebungen zu positionieren. Laut Yaber legt der L10 den Schwerpunkt auf ein leichtes Design und eine einfache Handhabung und richtet sich an Erstkäufer von Akku-Staubsaugern sowie an Verbraucher, die eine einfache und zuverlässige Reinigungslösung suchen. Der P20, der sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, wurde entwickelt, um Leistung, Akkulaufzeit und praktische Funktionalität in Einklang zu bringen und damit den Anforderungen von Familien gerecht zu werden, die Wert auf Effizienz und Erschwinglichkeit legen. Gemeinsam bilden die beiden Produkte die Grundlage des intelligenten Reinigungsportfolios von Yaber Home. Seit seiner Gründung hat sich Yaber mit Yaber Projector eine starke globale Markenbekanntheit aufgebaut und liefert kostengünstige und zuverlässige Unterhaltungsprojektoren an Nutzer in mehr als 120 Ländern und Regionen weltweit. Aufbauend auf seiner Erfahrung in den Bereichen Produktdesign, Technologieintegration und nutzerorientierte Entwicklung erweitert Yaber nun seine Kompetenzen durch Yaber Home auf den Bereich der Hochfrequenz-Haushaltsgeräte, wobei der Schwerpunkt auf praktischer Innovation und Alltagstauglichkeit liegt. Yaber erklärte, dass die Einführung seiner intelligenten Reinigungslinie einen bedeutenden Meilenstein für das langfristige Wachstum der Marke darstellt. Mit Blick auf die Zukunft plant das Unternehmen, sowohl Yaber Projector als auch Yaber Home im Bereich der wichtigsten Anwendungsfälle im Haushalt weiter auszubauen und damit seine Entwicklung zu einer Smart-Living-Marke für mehrere Kategorien und alle Lebensbereiche zu beschleunigen. Informationen zu Yaber Yaber wurde im Jahr 2018 gegründet und war ein Pionier im Bereich der Unterhaltungsprojektoren. Seitdem bietet das Unternehmen Nutzern in über 120 Ländern und Regionen weltweit beeindruckende audiovisuelle Erlebnisse. Unter seiner einheitlichen Markenstruktur ist Yaber in mehreren Produktkategorien tätig, darunter Yaber Projector für Home Entertainment und Yaber Home für intelligente Haushaltsgeräte. Yaber hat sich Innovation, Leistung und nutzerorientiertem Design verschrieben und wurde mit zahlreichen internationalen Auszeichnungen geehrt, darunter der Red Dot Award, der IDEA Award, der VGP Award und der CES Innovation Award. Heute erweitert Yaber sein Produktangebot kontinuierlich, um den Alltag durch intelligente Technologien zu verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Yaber-Website oder folgen Sie Yaber auf Facebook . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858850/image.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/yaber-erweitert-sein-angebot-im-bereich-intelligente-reinigungsgerate-mit-der-einfuhrung-von-zwei-kabellosen-staubsaugern-302659187.html



