Berlin / Roermond (ots) -- Kontinuität und Wachstum in Personalunion- Ziel: Aufbau eines weltweiten Full-Service-Netzwerks für VerlageBritt Nollé ist seit Jahresbeginn neue Geschäftsführerin von X-CAGO B.V., dem niederländischen Spezialisten für Daten- und Content-Konvertierung im internationalen Verlagsgeschäft. Sie übernimmt von Ingo Kästner, der die X-CAGO-Leitung im vergangenen Jahr parallel zur Geschäftsführung der Muttergesellschaft PMG Presse-Monitor in Berlin innehatte."Britt Nollé erfüllt die Anforderungen an die Position als Geschäftsführerin in herausragender Weise: Führungserfahrung, Kenntnisse des internationalen Verlagswesens, ausgeprägter technischer Sachverstand - das alles bringt sie mit. Sie hat zahlreiche namhafte Kunden gewinnen können und die Beziehungen mit X-CAGOs Partnern rund um die Welt dauerhaft gefestigt. Diese Erfolge belegen eindrucksvoll Britt Nollés Marktkenntnis und Initiative," erläutert Ingo Kästner.Ihr Weg bei X-CAGO begann 2011 im Projektmanagement mit der Planung und Optimierung von Digitalisierungsprozessen. Anschließend beriet sie als Key Account Manager englischsprachige Verlage und Partner des Unternehmens. Schließlich verantwortete sie in den letzten Jahren als Director of Sales die strategische Weiterentwicklung des Vertriebs und den Aufbau eines internationalen Kundenstamms.Zu ihrem Antritt sagt Nollé: "Seit meinem Start bei X-CAGO habe ich umfassende Einblicke in unsere Organisation, Märkte und Partner gewonnen. Mein Team und ich werden die Zukunft des Unternehmens aktiv gestalten, innovative Lösungen vorantreiben und X-CAGO strategisch weiterentwickeln. Dabei habe ich immer unsere Maxime vor Augen: Wir sind erfolgreich, wenn unsere Partnerverlage es sind."Olivera Kipcic, Leiterin Frankfurter Allgemeine Archiv und Rights Management sowie Vorsitzende der Gesellschaftervertretung der PMG Presse-Monitor, begrüßt Nollé in ihrer neuen Position: "Britt Nollés Laufbahn steht für die perfekte Verbindung von Kontinuität und Fortschritt mit dem Ergebnis eines nachhaltigen Wachstums von X-CAGO. Ingo Kästner und Britt Nollé werden PMG und X-CAGO noch enger verflechten und ein hochmodernes, agiles Full-Service-Netzwerk für Verlage und Contentproduzenten schaffen, dessen Leistungen weltweit gefragt sind."Über X-CAGO B.V.X-CAGO ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen digitale Konvertierung, Archivierung und Content-Transformation, der Verlagen dabei hilft, den Wert ihrer Daten und Publikationen zu erschließen. Mit einem Fokus auf Innovation und kundenorientierte Lösungen liefert X-CAGO Technologien, die Verlagen, eKiosk- und App-Anbietern sowie MMOs ermöglichen, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Mehr Informationen zu X-CAGO. (https://x-cago.com/)Über die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KGDie PMG Presse-Monitor ist einer der führenden Anbieter für die digitale Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung im deutschsprachigen Raum. 2025 startet die PMG den neu entwickelten PMG MediaHub. Über 900 Verlage und Contentproduzenten aus aller Welt stellen ihre Inhalte hier täglich für eine rechtssichere Zweitverwertung zur Verfügung. Von rund 5.000 Print- und Online-Medien sind mehr als 3.000 digital über das integrierte PMG MediaMonitor-Portal verfügbar. Die PMG vermarktet Inhalte und Rechte an PR-Profis und Kommunikationsabteilungen in Unternehmen und Behörden sowie an professionelle Medienbeobachter.2021 erwirbt die PMG den international erfolgreichen Spezialisten für Datenkonvertierung X-CAGO aus den Niederlanden. Die PMG bietet Publishern nun maßgeschneiderte Lösungen zur digitalen Mehrfach-Verwertung ihrer Inhalte. Das Leistungsspektrum reicht von der hochwertigen Aufbereitung digitaler Daten für alle Distributionskanäle bis zur gezielten Vermarktung in der umfangreichsten tagesaktuellen Pressedatenbank im DACH-Raum.Auf Basis eines Rahmenvertrages mit den Bundesländern stellt die PMG seit 2023 das Presseportal für Schulen (PfS) bereit. Lehrkräfte können darin zentral auf die Inhalte der deutschen Presseberichterstattung zugreifen, um ihren Unterricht damit zu gestalten.Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern Axel Springer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung und dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger sowie dem Medienverband der freien Presse.