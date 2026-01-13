Der Goldpreis ist von Rekordhoch zu Rekordhoch geeilt, doch wie geht es jetzt weiter? Die Künstliche Intelligenz Gemini prognostiziert folgende Entwicklung bei dem Edelmetall, die Anleger sehr überraschen dürfte. Gold hat bewegte Wochen und neue Rekorde hinter sich, doch die Frage ist: Wie geht es jetzt weiter? Diese Frage hat BÖRSE ONLINE der Künstlichen Intelligenz Gemini gestellt: "Stell dir vor, du bist der beste Analyst an der Wall Street. Was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE