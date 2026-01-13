DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel knapp behauptet
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.58 Uhr 11 Punkte auf 25.578. In den Handel gegangen war er mit 25.559 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.580 und das Tagestief bei 25.531 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 198 Kontrakte.
January 13, 2026 00:01 ET (05:01 GMT)
