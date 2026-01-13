The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.01.2026
ISIN Name
XS2354444023 JDE PEETS 21/26 MTN
XS1004674450 AXA S.A. 14/54 FLR MTN
XS2575952424 BCO SANTAND. 23/26 MTN
DE000A3MQUY1 DZ HYP PF.R.1253 MTN
XS2575952853 WESTPAC BKG 23/26 MTN
USU2340BAP23 D.TRUCKS NA 23/26 REGS
DE000DJ9AC23 DZ BANK IS.A2385
AT000B049739 UNICR.BK AU. 19/26 MTN
ES0L02601166 SPANIEN 25/26 ZO
DE000LB1M2P8 LBBW STUFENZINS 18/26
DE000HEL0C71 LB.HESS.THR.CARRARA01X/25
PTPBTDGE0061 PORTUGAL 25/26 ZO
DE000NRW0H99 LAND NRW MTN.LSA R.1402
XS0875301912 SEV.TRENT U.F. 13/26 MTN
XS1936186425 LB.HESS.-THR. OMH 19/26
XS1936209490 ALBERTA 19/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.01.2026
ISIN Name
XS2354444023 JDE PEETS 21/26 MTN
XS1004674450 AXA S.A. 14/54 FLR MTN
XS2575952424 BCO SANTAND. 23/26 MTN
DE000A3MQUY1 DZ HYP PF.R.1253 MTN
XS2575952853 WESTPAC BKG 23/26 MTN
USU2340BAP23 D.TRUCKS NA 23/26 REGS
DE000DJ9AC23 DZ BANK IS.A2385
AT000B049739 UNICR.BK AU. 19/26 MTN
ES0L02601166 SPANIEN 25/26 ZO
DE000LB1M2P8 LBBW STUFENZINS 18/26
DE000HEL0C71 LB.HESS.THR.CARRARA01X/25
PTPBTDGE0061 PORTUGAL 25/26 ZO
DE000NRW0H99 LAND NRW MTN.LSA R.1402
XS0875301912 SEV.TRENT U.F. 13/26 MTN
XS1936186425 LB.HESS.-THR. OMH 19/26
XS1936209490 ALBERTA 19/26 MTN
© 2026 Xetra Newsboard