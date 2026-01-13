Über viele Jahre hinweg pendelte der Silberpreis in einer Seitwärtsbewegung zwischen 20 und 30 Dollar umher. Im Jahre 2024 kam allmählich nachhaltig Bewegung in den Kurs, 2025 nahm das Edelmetall dann Fahrt auf und stieg in historische Höhen. Und während zahlreiche Experten für 2026 zunächst mit einer Konsolidierung gerechnet haben, gibt der Silberpreis weiterhin Gas. So markierte die Notierung im gestrigen Handel ein weiteres Allzeithoch. Aktuell müssen satte 85 Dollar für eine Feinunze auf den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
