EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group schließt das vierte Quartal mit Aufträgen in Höhe von 3,6 GW ab und erzielt damit in 2025 einen neuen Jahresrekord von 10,2 GW



13.01.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Auftragseingang steigt auf EUR 3.175 Mio. im vierten Quartal 2025, verglichen mit EUR 2.889 Mio. im Vorjahreszeitraum

Der Auftragseingang von 10,2 GW übertrifft den Rekordwert des Vorjahres um 22,5 Prozent

Stabiles Preisumfeld hält weiterhin an Hamburg, 13. Januar 2026. Im vierten Quartal 2025 hat die Nordex Group im Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) 3.552 MW an Aufträgen gewonnen. Das entspricht einem Anstieg von rund 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q4/2024: 3.253 MW). Der Auftragseingang für das Gesamtjahr 2025 stieg um 22,5 Prozent und beläuft sich somit auf insgesamt 10.214 MW (Gesamtjahr 2024: 8.336 MW). Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung (ASP) ist insgesamt im vierten Quartal 2025 stabil geblieben und lag bei 0,89 Mio. Euro/MW (Gesamtjahr 2025: 0,91 Mio. Euro/MW) im Vergleich zu 0,89 Mio. Euro/MW im Vorjahresquartal (Gesamtjahr 2024: 0,90 Mio. Euro/MW). Der leichte Anstieg im Gesamtjahr ist in erster Linie auf den Projektumfang und regionale Mixeffekte zurückzuführen. Zwischen Oktober und Dezember 2025 bestellten Kunden insgesamt 547 Windenergieanlagen für Projekte in 12 Ländern, wobei der Großteil der Projekte aus Deutschland, Kanada und Frankreich kam. "Nach einem starken Auftragseingang im Jahr 2024 haben wir diese positive Dynamik auch in 2025 fortgesetzt und damit die Stärke unseres Produktportfolios und unserer Kundenbeziehungen unterstrichen. Der Großteil unserer Aufträge kam aus unseren Kernmärkten in Europa und Kanada, wo Nordex eine starke Position inne hat. Dieser Erfolg hat zu einem soliden Auftragsbestand zum Jahresende geführt, der eine stabile Grundlage für die Zukunft bildet", freut sich José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender der Nordex Group. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presseanfragen: Nordex SE Felix Losada Telefon: 040 / 300 30 - 1141 flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investorenanfragen: Nordex SE Anja Siehler Telefon: +49 162 3515 334 asiehler@nordex-online.com Nordex SE Tobias Vossberg Telefon: +49 173 457 3633 tvossberg@nordex-online.com



13.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News