Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Medienmitteilung: Umsatz 2025 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Das Geschäftsjahr 2025 war geprägt von geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit, zurückhaltendem Konsumverhalten und beispiellos hohen Kakaopreisen, was zu zweistelligen Preiserhöhungen und tieferen Volumen in der gesamten Industrie führte. Trotz dieser Herausforderungen blieb die Lindt & Sprüngli Gruppe widerstandsfähig, nutzte ihre Premiumpositionierung und ist erneut über dem Marktdurchschnitt gewachsen und hat Marktanteile gewonnen. Weltweit setzten die Verbraucher weiterhin auf Qualität, was den Trend zur Premiumisierung verstärkte.
"Konsumenten sehnen sich weiterhin nach Qualität und kleinen, besonderen Genussmomenten - als Premiummarke erfüllen wir diesen Anspruch. Menschen möchten hochwertige Schokolade, die ein aussergewöhnliches Erlebnis bietet."
Lindt & Sprüngli wuchs 2025 organisch um 12,4% auf CHF 5,92 Mrd. (Vorjahr: 5,47 Mrd. CHF). Das Umsatzwachstum in Schweizer Franken betrug 8,2%, hauptsächlich beeinflusst durch einen negativen Währungseffekt von -3,9%. Das organische Wachstum wurde durch gruppenweite Preiserhöhungen von 19% getrieben. In Global Retail stiegen die Umsätze in den rund 620 eigenen Filialen und 21 Onlineshops (Vorjahr: 568 eigene Filialen) in den meisten Märkten substantiell um insgesamt 20,8%, getrieben durch starkes organisches Wachstum und Expansion.
Wachstum in allen Regionen
Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten, Inflation und schwacher Konsumentenstimmung wuchs Nordamerika im Gesamtjahr organisch um 8,9% auf CHF 2,18 Mrd. Die Region beschleunigte ihre Wachstumsdynamik in der zweiten Jahreshälfte mit einem organischen Wachstum von 11,9%, das in erster Linie auf die starke Performance von Lindor und Excellence und die erfolgreiche Einführung von Lindt Dubai Style Schokolade im Einzel- und Grosshandel sowie das Backwarensegment bei Ghirardelli zurückzuführen ist.
Der Rest der Welt erzielte im Gesamtjahr ein organisches Wachstum von 11,7% und erreichte CHF 0,78 Mrd., mit zweistelligen Zuwächsen in Schlüsselmärkten wie Japan, Brasilien, Südafrika, China und Chile. Im Berichtsjahr eröffnete Lindt & Sprüngli die ersten sechs Läden in der jüngst gegründeten Chilenischen Tochtergesellschaft.
Beschleunigte Innovation und Portfolioerweiterung
Outlook
Für 2026 sowie die folgenden Jahre bestätigt die Gruppe unverändert ihre strategischen mittel- bis langfristigen Ziele eines organisches Umsatzwachstum von 6-8% mit einer Verbesserung der operativen Gewinnmarge von 20-40 Basispunkte pro Jahr.
Kilchberg, 13. Januar 2026 - Die Lindt & Sprüngli Gruppe erzielte 2025 erneut ein starkes organisches Wachstum von 12,4%. Der Gruppenumsatz in Schweizer Franken stieg um 8,2% auf CHF 5,92 Mrd., hauptsächlich beeinflusst durch einen negativen Währungseffekt von -3,9%. Dieses Wachstum wurde durch zweistellige Preiserhöhungen zur Kompensation hoher Kakaopreise, den anhaltenden globalen Trend zu hochwertigen Produkten und Premiumisierung sowie die globale Einführung der Lindt Dubai Style Schokolade getrieben.
