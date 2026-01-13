Die Aktie von XPeng rückt mit einem starken Kursplus von über 8% wieder in den Fokus, nachdem der chinesische Elektroautohersteller an der Börse eine Phase ausgeprägter Seitwärtsbewegung durchlaufen hat. Angesichts operativer Fortschritte, neuer Geschäftsfelder und ambitionierter Wachstumsziele könnte sich ein Einstieg als lukrativ erweisen. XPeng präsentiert sich mit einer ausgewogenen Modellpalette im Premium- und Massenmarkt sowie einem tief integrierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de