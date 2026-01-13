© Foto: Ivan Mc Gregor - AnadoluNach dem Sturz von Nicolás Maduro erlebt der venezolanische Aktienmarkt einen historischen Aufschwung. Der IBC-Index steigt um 130 Prozent. Investoren setzen auf wirtschaftliche Erholung und die Aussicht auf Reformen.Der venezolanische Aktienmarkt erlebt derzeit einen historischen Höhenflug. Seit der Festnahme Nicolás Maduros durch US-Truppen Anfang Januar ist der Leitindex IBC (Indice Bursatil de Capitalizacion) um mehr als 130 Prozent gestiegen und hat neue Rekordstände erreicht. Anleger setzen darauf, dass sich nach Jahren der Misswirtschaft erstmals eine echte wirtschaftliche Perspektive eröffnet. Die Rallye wurde durch den politischen Umbruch ausgelöst: Nicolás Maduro wurde in einer …Den vollständigen Artikel lesen
