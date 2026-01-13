DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Januar
=== 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz *** 08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: k.A. Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: k.A. *** 16:00 US/Neubauverkäufe September PROGNOSE: -11,3% gg Vm zuvor: +20,5% gg Vm *** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: 718.000 Einheiten zuvor: k.A. *** 20:15 DE/Bayer AG, Webcast bei JP Morgan Healthcare Conference *** 22:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der CFA Society ===
