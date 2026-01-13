MarkLines Co., Ltd. (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; President und CEO: Makoto Sakai; TYO:3901) hat die Einführung der "MarkLines Gen-AI Beta Version" bekannt gegeben, einer neuen Funktion für B2B-Nutzer aus der Automobilbranche.

"MarkLines Gen-AI Beta Version" nimmt Fragen in natürlicher Sprache entgegen und liefert umgehend äußerst zuverlässige, relevante Daten aus der umfangreichen Automobil-Datenbank von MarkLines (Bild: MarkLines Co., Ltd.).

Mit dieser KI-gestützten Funktion können Nutzer Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten umgehend äußerst äußerst zuverlässige, relevante Daten aus der umfangreichen Automobil-Datenbank von MarkLines. Außerdem analysiert das System diese Informationen anhand der Vielzahl an Inhalten auf seiner Plattform und liefert klare, prägnante, textbasierte Erkenntnisse.

Durch die Kombination vertrauenswürdiger Daten mit fortschrittlichen Analysefunktionen auf Basis generativer KI ist dieser Service das erste B2B-Angebot dieser Art in Japan und auch weltweit gibt es nur wenige vergleichbare Beispiele. Diese Funktion ist für Mitgliedsunternehmen der Informationsplattform des Unternehmens ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Die wichtigsten Funktionen von MarkLines Gen-AI

1. Gleichzeitige Bereitstellung von "Daten" und "Analysen" in Suchergebnissen

Generative KI-Tools, die öffentlich zugängliche Informationen im Internet durchforsten, können oft keine genauen und detaillierten Daten bereitstellen und die von ihnen gelieferten Antworten sind für Fachleute aus der Automobilindustrie häufig nicht zufriedenstellend.

Mit dieser neuen Funktion werden im Abschnitt "Daten" die relevantesten proprietären Daten aus den Inhalten von MarkLines aufgeführt, während im Abschnitt "Analyse" genaue und zuverlässige Textbeschreibungen auf Basis von Querverweisen zu Suchergebnissen generiert werden.

2. Querverweise über ein breites Spektrum an Informationen aus der Automobilbranche hinweg

Die Inhalte von MarkLines umfassen zahlreiche Themenbereiche: Markttrends wie Absatzzahlen und Modellwechsel, technologische Trends wie ADAS und EV-Antriebe, Lieferantenbeziehungen zwischen Automobilherstlern und Zulieferern sowie Branchentrends, die in Form von Nachrichten und technischen Berichten aufgegriffen werden.

Diese Funktion ermöglicht die übergreifende Suche über mehrere Inhaltsmenüs hinweg, sodass Nutzer umfassende, zielgerichtete Antworten in einem One-Stop-Service erhalten.

3. Unterstützung von Suchanfragen und Antworten in über 60 Sprachen

Fragen können neben Englisch, Japanisch und Chinesisch in über 60 Sprachen, einschließlich Deutsch, gestellt werden.

Und auch die Antworten werden in der Sprache bereitgestellt, in der die Anfrage gestellt wurde.

Zukunftspläne

Die Funktion wird als Beta-Version eingeführt und vor der offiziellen Veröffentlichung auf Basis des Nutzer-Feedbacks kontinuierlich weiterentwickelt.

Außerdem wird das Unternehmen die Funktionen von "MarkLines Gen-AI" verbessern, um eine noch höhere Genauigkeit zu erreichen und spezialisiertere, qualitativ hochwertigere Antworten zu liefern.

