Die Aktie von Heidelberg Materials lief bereits im vergangenen Börsenjahr sehr stark. Und der DAX-Titel macht im neuen Jahr genauso weiter. So kletterten die Anteile des Baustoffriesen nun auf ein neues Rekordhoch. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate hat sich der Kurs damit knapp verdoppelt. Und das Ende der Fahnenstange ist damit womöglich immer noch nicht erreicht. So sehen zahlreiche Experten noch weiteres Potenzial. Beispielsweise hält das Analysehaus Jefferies an seiner Kaufempfehlung für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär