Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 13
www.bodycote.com
13 January 2026
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
12 January 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
40,000
Highest price paid per share (pence per share):
748.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
742.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
745.60p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,251,724 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,058,680 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,204,448 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Edward Knight
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
25
745.5
12/01/2026 08:15:50
00508436235TRLO1.1.1
CHIX
9
745.5
12/01/2026 08:15:50
00508436237TRLO1.1.1
CHIX
312
745.5
12/01/2026 08:15:50
00508436236TRLO1.1.1
XLON
71
745.5
12/01/2026 08:15:50
00508436238TRLO1.1.1
BATE
71
745.5
12/01/2026 08:15:50
00508436239TRLO1.1.1
BATE
11
745.5
12/01/2026 08:15:56
00508436257TRLO1.1.1
TRQX
11
745.5
12/01/2026 08:15:56
00508436258TRLO1.1.1
TRQX
42
746
12/01/2026 08:17:52
00508436567TRLO1.1.1
XLON
54
746
12/01/2026 08:17:52
00508436569TRLO1.1.1
XLON
85
746
12/01/2026 08:17:52
00508436568TRLO1.1.1
XLON
326
746
12/01/2026 08:17:52
00508436570TRLO1.1.1
XLON
28
745.5
12/01/2026 08:18:28
00508436705TRLO1.1.1
CHIX
25
745.5
12/01/2026 08:19:53
00508437042TRLO1.1.1
CHIX
14
745.5
12/01/2026 08:19:53
00508437043TRLO1.1.1
TRQX
1
745.5
12/01/2026 08:19:53
00508437044TRLO1.1.1
AQXE
7
745.5
12/01/2026 08:19:53
00508437045TRLO1.1.1
AQXE
14
745.5
12/01/2026 08:19:53
00508437046TRLO1.1.1
AQXE
2
745.5
12/01/2026 08:19:53
00508437047TRLO1.1.1
AQXE
53
745
12/01/2026 08:20:20
00508437141TRLO1.1.1
BATE
33
745.5
12/01/2026 08:20:44
00508437302TRLO1.1.1
XLON
51
745.5
12/01/2026 08:20:44
00508437304TRLO1.1.1
XLON
59
745.5
12/01/2026 08:20:44
00508437303TRLO1.1.1
XLON
18
745.5
12/01/2026 08:20:44
00508437305TRLO1.1.1
XLON
31
745.5
12/01/2026 08:30:10
00508438639TRLO1.1.1
CHIX
135
745.5
12/01/2026 08:30:10
00508438641TRLO1.1.1
XLON
61
745.5
12/01/2026 08:30:10
00508438640TRLO1.1.1
XLON
237
745.5
12/01/2026 08:30:10
00508438642TRLO1.1.1
XLON
16
745.5
12/01/2026 08:30:10
00508438643TRLO1.1.1
AQXE
13
745.5
12/01/2026 08:30:59
00508438777TRLO1.1.1
TRQX
30
745.5
12/01/2026 08:30:59
00508438778TRLO1.1.1
CHIX
53
745
12/01/2026 08:34:56
00508439304TRLO1.1.1
BATE
62
745
12/01/2026 08:34:56
00508439305TRLO1.1.1
BATE
149
745
12/01/2026 08:34:56
00508439307TRLO1.1.1
XLON
17
745.5
12/01/2026 08:34:56
00508439306TRLO1.1.1
TRQX
8
745.5
12/01/2026 08:36:12
00508439495TRLO1.1.1
AQXE
27
745
12/01/2026 08:39:04
00508439957TRLO1.1.1
CHIX
76
744.5
12/01/2026 08:39:21
00508440021TRLO1.1.1
XLON
61
744.5
12/01/2026 08:41:52
00508440438TRLO1.1.1
XLON
67
744.5
12/01/2026 08:41:52
00508440437TRLO1.1.1
XLON
53
744.5
12/01/2026 08:41:52
00508440439TRLO1.1.1
XLON
27
744.5
12/01/2026 08:41:52
00508440440TRLO1.1.1
XLON
12
745.5
12/01/2026 08:43:08
00508440627TRLO1.1.1
TRQX
8
745.5
12/01/2026 08:44:28
00508440801TRLO1.1.1
AQXE
117
744.5
12/01/2026 08:45:34
00508441004TRLO1.1.1
XLON
24
745
12/01/2026 08:46:25
00508441135TRLO1.1.1
BATE
41
745
12/01/2026 08:46:25
00508441134TRLO1.1.1
BATE
28
744.5
12/01/2026 08:46:47
00508441181TRLO1.1.1
CHIX
53
744.5
12/01/2026 08:51:37
00508441992TRLO1.1.1
XLON
63
744.5
12/01/2026 08:51:37
00508441993TRLO1.1.1
XLON
56
744.5
12/01/2026 08:51:37
00508441994TRLO1.1.1
XLON
36
744.5
12/01/2026 08:51:37
00508441995TRLO1.1.1
XLON
13
745.5
12/01/2026 08:53:41
00508442263TRLO1.1.1
TRQX
29
744.5
12/01/2026 08:54:17
00508442337TRLO1.1.1
CHIX
73
745
12/01/2026 08:55:08
00508442457TRLO1.1.1
BATE
125
744.5
12/01/2026 08:56:49
00508442769TRLO1.1.1
XLON
8
743.5
12/01/2026 08:57:26
00508442836TRLO1.1.1
AQXE
8
743.5
12/01/2026 09:01:07
00508443795TRLO1.1.1
AQXE
32
744.5
12/01/2026 09:04:49
00508444455TRLO1.1.1
CHIX
17
745.5
12/01/2026 09:06:21
00508444671TRLO1.1.1
TRQX
67
745
12/01/2026 09:08:49
00508445007TRLO1.1.1
BATE
10
744.5
12/01/2026 09:16:45
00508446129TRLO1.1.1
CHIX
10
744.5
12/01/2026 09:16:45
00508446128TRLO1.1.1
CHIX
2
745
12/01/2026 09:17:52
00508446260TRLO1.1.1
BATE
63
745
12/01/2026 09:17:52
00508446259TRLO1.1.1
BATE
29
747
12/01/2026 09:32:01
00508448383TRLO1.1.1
CHIX
9
747.5
12/01/2026 09:35:15
00508448790TRLO1.1.1
XLON
1
747.5
12/01/2026 09:35:15
00508448791TRLO1.1.1
XLON
29
747.5
12/01/2026 09:35:15
00508448789TRLO1.1.1
XLON
22
747.5
12/01/2026 09:35:16
00508448795TRLO1.1.1
XLON
68
747.5
12/01/2026 09:35:16
00508448794TRLO1.1.1
XLON
47
747.5
12/01/2026 09:39:00
00508449243TRLO1.1.1
XLON
143
747.5
12/01/2026 09:39:00
00508449242TRLO1.1.1
XLON
27
747.5
12/01/2026 09:47:44
00508450455TRLO1.1.1
CHIX
1
747.5
12/01/2026 09:47:44
00508450456TRLO1.1.1
XLON
70
747.5
12/01/2026 09:47:44
00508450454TRLO1.1.1
BATE
8
747.5
12/01/2026 09:47:44
00508450459TRLO1.1.1
AQXE
28
747.5
12/01/2026 09:47:44
00508450458TRLO1.1.1
CHIX
69
747.5
12/01/2026 09:47:44
00508450457TRLO1.1.1
BATE
16
747.5
12/01/2026 09:47:44
00508450460TRLO1.1.1
AQXE
201
747.5
12/01/2026 09:47:44
00508450462TRLO1.1.1
XLON
10
747.5
12/01/2026 09:47:44
00508450461TRLO1.1.1
AQXE
141
747.5
12/01/2026 09:47:44
00508450465TRLO1.1.1
XLON
520
747.5
12/01/2026 09:47:44
00508450463TRLO1.1.1
XLON
188
747.5
12/01/2026 09:47:44
00508450464TRLO1.1.1
XLON
22
747.5
12/01/2026 09:47:44
00508450466TRLO1.1.1
TRQX
13
747.5
12/01/2026 09:47:44
00508450467TRLO1.1.1
TRQX
13
747.5
12/01/2026 09:50:05
00508450827TRLO1.1.1
TRQX
170
746.5
12/01/2026 09:50:15
00508450847TRLO1.1.1
XLON
49
747
12/01/2026 09:54:31
00508451442TRLO1.1.1
BATE
28
747
12/01/2026 09:55:35
00508451717TRLO1.1.1
CHIX
9
747.5
12/01/2026 09:57:02
00508451886TRLO1.1.1
TRQX
39
746.5
12/01/2026 09:57:05
00508451897TRLO1.1.1
XLON
31
746.5
12/01/2026 09:57:05
00508451898TRLO1.1.1
XLON
54
746.5
12/01/2026 09:57:05
00508451899TRLO1.1.1
XLON
14
747
12/01/2026 10:01:11
00508452618TRLO1.1.1
AQXE
14
747
12/01/2026 10:02:07
00508452722TRLO1.1.1
BATE
37
747
12/01/2026 10:02:07
00508452719TRLO1.1.1
BATE
187
746.5
12/01/2026 10:02:11
00508452743TRLO1.1.1
XLON
2
747.5
12/01/2026 10:07:18
00508453381TRLO1.1.1
TRQX
9
747.5
12/01/2026 10:07:18
00508453382TRLO1.1.1
TRQX
51
747
12/01/2026 10:10:51
00508453874TRLO1.1.1
BATE
221
746.5
12/01/2026 10:11:02
00508453901TRLO1.1.1
XLON
34
746.5
12/01/2026 10:11:05
00508453908TRLO1.1.1
CHIX
8
747
12/01/2026 10:11:11
00508453928TRLO1.1.1
AQXE
144
745.5
12/01/2026 10:15:15
00508454591TRLO1.1.1
XLON
36
745.5
12/01/2026 10:16:39
00508454878TRLO1.1.1
CHIX
7
745.5
12/01/2026 10:19:34
00508455198TRLO1.1.1
AQXE
128
745
12/01/2026 10:19:51
00508455232TRLO1.1.1
XLON
16
745
12/01/2026 10:20:41
00508455429TRLO1.1.1
TRQX
53
745
12/01/2026 10:25:48
00508456209TRLO1.1.1
BATE
15
746
12/01/2026 10:25:48
00508456210TRLO1.1.1
BATE
145
744.5
12/01/2026 10:25:53
00508456228TRLO1.1.1
XLON
9
745
12/01/2026 10:30:27
00508456930TRLO1.1.1
AQXE
12
745
12/01/2026 10:30:39
00508456976TRLO1.1.1
TRQX
55
745
12/01/2026 10:30:50
00508457006TRLO1.1.1
XLON
110
745
12/01/2026 10:30:50
00508457007TRLO1.1.1
XLON
35
746
12/01/2026 10:33:29
00508457413TRLO1.1.1
BATE
13
746
12/01/2026 10:33:29
00508457414TRLO1.1.1
BATE
56
745.5
12/01/2026 10:33:30
00508457417TRLO1.1.1
CHIX
14
746
12/01/2026 10:37:37
00508457905TRLO1.1.1
BATE
44
746
12/01/2026 10:37:37
00508457904TRLO1.1.1
BATE
267
746
12/01/2026 10:37:45
00508457925TRLO1.1.1
XLON
20
746
12/01/2026 10:40:10
00508458180TRLO1.1.1
XLON
31
746
12/01/2026 10:40:10
00508458182TRLO1.1.1
XLON
87
746
12/01/2026 10:40:10
00508458181TRLO1.1.1
XLON
29
746
12/01/2026 10:40:38
00508458219TRLO1.1.1
CHIX
61
746
12/01/2026 10:53:44
00508460131TRLO1.1.1
BATE
54
746
12/01/2026 10:53:44
00508460132TRLO1.1.1
BATE
10
746
12/01/2026 10:53:44
00508460134TRLO1.1.1
XLON
25
746
12/01/2026 10:53:44
00508460133TRLO1.1.1
CHIX
195
746
12/01/2026 10:53:44
00508460135TRLO1.1.1
XLON
121
746
12/01/2026 10:53:44
00508460136TRLO1.1.1
XLON
12
746
12/01/2026 10:53:44
00508460137TRLO1.1.1
TRQX
13
746
12/01/2026 10:53:44
00508460138TRLO1.1.1
TRQX
32
746.5
12/01/2026 10:55:39
00508460396TRLO1.1.1
CHIX
295
746
12/01/2026 10:56:11
00508460486TRLO1.1.1
XLON
13
746
12/01/2026 10:56:21
00508460510TRLO1.1.1
TRQX
7
745.5
12/01/2026 10:57:49
00508460714TRLO1.1.1
AQXE
9
745.5
12/01/2026 10:57:49
00508460715TRLO1.1.1
AQXE
9
745.5
12/01/2026 10:57:49
00508460716TRLO1.1.1
AQXE
13
746
12/01/2026 10:58:31
00508460821TRLO1.1.1
XLON
161
746
12/01/2026 10:58:31
00508460820TRLO1.1.1
XLON
30
746
12/01/2026 10:59:39
00508460970TRLO1.1.1
CHIX
45
747
12/01/2026 11:05:30
00508461809TRLO1.1.1
XLON
69
747
12/01/2026 11:05:30
00508461811TRLO1.1.1
XLON
78
747
12/01/2026 11:05:30
00508461810TRLO1.1.1
XLON
52
747
12/01/2026 11:05:30
00508461812TRLO1.1.1
XLON
22
747
12/01/2026 11:07:01
00508462017TRLO1.1.1
TRQX
158
747
12/01/2026 11:08:19
00508462179TRLO1.1.1
XLON
126
747
12/01/2026 11:11:30
00508462511TRLO1.1.1
XLON
11
747
12/01/2026 11:12:23
00508462576TRLO1.1.1
TRQX
36
747.5
12/01/2026 11:16:29
00508463014TRLO1.1.1
CHIX
101
747.5
12/01/2026 11:16:29
00508463012TRLO1.1.1
BATE
63
747.5
12/01/2026 11:16:29
00508463013TRLO1.1.1
BATE
128
747.5
12/01/2026 11:16:29
00508463015TRLO1.1.1
XLON
57
747.5
12/01/2026 11:18:33
00508463219TRLO1.1.1
BATE
162
747.5
12/01/2026 11:19:01
00508463252TRLO1.1.1
XLON
30
747.5
12/01/2026 11:19:45
00508463337TRLO1.1.1
CHIX
124
747.5
12/01/2026 11:22:08
00508463631TRLO1.1.1
XLON
8
747.5
12/01/2026 11:22:08
00508463632TRLO1.1.1
XLON
32
747.5
12/01/2026 11:23:39
00508463811TRLO1.1.1
CHIX
14
747.5
12/01/2026 11:27:01
00508464188TRLO1.1.1
BATE
49
747.5
12/01/2026 11:27:01
00508464189TRLO1.1.1
BATE
152
748
12/01/2026 11:28:06
00508464314TRLO1.1.1
XLON
7
748
12/01/2026 11:30:05
00508464588TRLO1.1.1
AQXE
184
748
12/01/2026 11:31:12
00508464741TRLO1.1.1
XLON
9
748
12/01/2026 11:32:25
00508464875TRLO1.1.1
AQXE
16
748
12/01/2026 11:32:56
00508464917TRLO1.1.1
CHIX
16
748
12/01/2026 11:32:56
00508464918TRLO1.1.1
CHIX
9
748
12/01/2026 11:34:23
00508465067TRLO1.1.1
AQXE
11
747
12/01/2026 11:36:21
00508465341TRLO1.1.1
TRQX
11
747
12/01/2026 11:36:21
00508465340TRLO1.1.1
TRQX
13
748
12/01/2026 11:36:27
00508465373TRLO1.1.1
AQXE
9
748
12/01/2026 11:38:32
00508465613TRLO1.1.1
AQXE
15
747
12/01/2026 11:39:54
00508465806TRLO1.1.1
TRQX
124
746.5
12/01/2026 11:40:18
00508465939TRLO1.1.1
XLON
49
747
12/01/2026 11:42:26
00508466433TRLO1.1.1
BATE
17
747.5
12/01/2026 11:42:26
00508466434TRLO1.1.1
BATE
8
746
12/01/2026 11:44:19
00508466633TRLO1.1.1
AQXE
168
745.5
12/01/2026 11:47:32
00508467042TRLO1.1.1
XLON
12
747
12/01/2026 11:53:19
00508467704TRLO1.1.1
TRQX
57
746.5
12/01/2026 11:53:42
00508467743TRLO1.1.1
BATE
195
747
12/01/2026 11:56:07
00508467985TRLO1.1.1
XLON
31
747
12/01/2026 11:56:11
00508467995TRLO1.1.1
CHIX
141
746
12/01/2026 12:01:04
00508468639TRLO1.1.1
XLON
30
746
12/01/2026 12:03:29
00508468868TRLO1.1.1
CHIX
8
746
12/01/2026 12:04:10
00508468921TRLO1.1.1
AQXE
66
746
12/01/2026 12:04:23
00508468945TRLO1.1.1
BATE
12
746
12/01/2026 12:04:41
00508468976TRLO1.1.1
TRQX
120
746
12/01/2026 12:05:12
00508469068TRLO1.1.1
XLON
8
746
12/01/2026 12:06:22
00508469266TRLO1.1.1
AQXE
135
746
12/01/2026 12:07:21
00508469389TRLO1.1.1
XLON
29
746
12/01/2026 12:08:15
00508469506TRLO1.1.1
CHIX
48
746
12/01/2026 12:10:01
00508469700TRLO1.1.1
BATE
157
745.5
12/01/2026 12:10:17
00508469904TRLO1.1.1
XLON
13
746
12/01/2026 12:11:15
00508470154TRLO1.1.1
TRQX
8
745.5
12/01/2026 12:12:52
00508470376TRLO1.1.1
AQXE
26
745.5
12/01/2026 12:12:59
00508470405TRLO1.1.1
CHIX
163
745.5
12/01/2026 12:14:09
00508470697TRLO1.1.1
XLON
11
746
12/01/2026 12:17:27
00508471057TRLO1.1.1
TRQX
58
745.5
12/01/2026 12:18:16
00508471162TRLO1.1.1
BATE
78
745.5
12/01/2026 12:18:16
00508471163TRLO1.1.1
XLON
127
745.5
12/01/2026 12:18:16
00508471164TRLO1.1.1
XLON
9
745.5
12/01/2026 12:20:40
00508471435TRLO1.1.1
AQXE
44
745.5
12/01/2026 12:22:16
00508471632TRLO1.1.1
CHIX
12
746
12/01/2026 12:22:25
00508471642TRLO1.1.1
TRQX
54
745.5
12/01/2026 12:23:47
00508471777TRLO1.1.1
BATE
150
745.5
12/01/2026 12:23:59
00508471814TRLO1.1.1
XLON
156
745
12/01/2026 12:25:45
00508472003TRLO1.1.1
XLON
9
744.5
12/01/2026 12:27:30
00508472185TRLO1.1.1
AQXE
30
742.5
12/01/2026 12:29:20
00508472464TRLO1.1.1
CHIX
13
744
12/01/2026 12:29:23
00508472467TRLO1.1.1
TRQX
41
742
12/01/2026 12:30:38
00508472607TRLO1.1.1
XLON
10
742
12/01/2026 12:30:38
00508472608TRLO1.1.1
XLON
179
742
12/01/2026 12:30:38
00508472609TRLO1.1.1
XLON
39
742
12/01/2026 12:31:18
00508472679TRLO1.1.1
BATE
50
742
12/01/2026 12:33:38
00508472950TRLO1.1.1
BATE
9
743
12/01/2026 12:34:09
00508473003TRLO1.1.1
AQXE
11
743
12/01/2026 12:35:04
00508473104TRLO1.1.1
TRQX
160
742
12/01/2026 12:35:08
00508473112TRLO1.1.1
XLON
28
742
12/01/2026 12:35:43
00508473160TRLO1.1.1
CHIX
57
742.5
12/01/2026 12:38:56
00508473517TRLO1.1.1
BATE
136
742
12/01/2026 12:40:28
00508473705TRLO1.1.1
XLON
11
743
12/01/2026 12:40:41
00508473718TRLO1.1.1
TRQX
13
742.5
12/01/2026 12:40:42
00508473720TRLO1.1.1
AQXE
29
742.5
12/01/2026 12:45:53
00508474669TRLO1.1.1
CHIX
11
743
12/01/2026 12:46:21
00508474736TRLO1.1.1
TRQX
224
742.5
12/01/2026 12:46:34
00508474761TRLO1.1.1
XLON
8
742.5
12/01/2026 12:47:35
00508474834TRLO1.1.1
AQXE
264
742.5
12/01/2026 12:47:35
00508474835TRLO1.1.1
XLON
32
742.5
12/01/2026 12:51:55
00508475261TRLO1.1.1
CHIX
126
742.5
12/01/2026 12:51:55
00508475262TRLO1.1.1
XLON
2
743
12/01/2026 12:52:00
00508475282TRLO1.1.1
TRQX
9
743
12/01/2026 12:52:00
00508475283TRLO1.1.1
TRQX
64
742
12/01/2026 12:52:09
00508475295TRLO1.1.1
BATE
8
742
12/01/2026 12:52:58
00508475363TRLO1.1.1
AQXE
67
742
12/01/2026 12:53:52
00508475474TRLO1.1.1
XLON
68
742
12/01/2026 12:53:52
00508475473TRLO1.1.1
XLON
159
744.5
12/01/2026 13:00:04
00508476312TRLO1.1.1
XLON
169
744.5
12/01/2026 13:02:15
00508476643TRLO1.1.1
XLON
31
744
12/01/2026 13:03:51
00508477035TRLO1.1.1
CHIX
63
744
12/01/2026 13:04:31
00508477187TRLO1.1.1
BATE
26
744
12/01/2026 13:04:31
00508477188TRLO1.1.1
CHIX
27
744
12/01/2026 13:04:31
00508477189TRLO1.1.1
CHIX
8
744
12/01/2026 13:04:31
00508477192TRLO1.1.1
AQXE
59
744
12/01/2026 13:04:31
00508477190TRLO1.1.1
BATE
146
744
12/01/2026 13:04:31
00508477191TRLO1.1.1
XLON
11
744
12/01/2026 13:04:31
00508477193TRLO1.1.1
TRQX
298
746
12/01/2026 13:19:32
00508479470TRLO1.1.1
XLON
574
746
12/01/2026 13:19:32
00508479471TRLO1.1.1
XLON
16
746.5
12/01/2026 13:19:36
00508479486TRLO1.1.1
AQXE
108
746.5
12/01/2026 13:19:36
00508479488TRLO1.1.1
BATE
22
746.5
12/01/2026 13:19:39
00508479493TRLO1.1.1
TRQX
62
746
12/01/2026 13:21:03
00508479741TRLO1.1.1
BATE
34
746
12/01/2026 13:21:03
00508479743TRLO1.1.1
CHIX
62
746
12/01/2026 13:21:03
00508479742TRLO1.1.1
BATE
11
746
12/01/2026 13:21:03
00508479745TRLO1.1.1
TRQX
11
746
12/01/2026 13:21:03
00508479746TRLO1.1.1
TRQX
47
746
12/01/2026 13:21:03
00508479744TRLO1.1.1
CHIX
5
746.5
12/01/2026 13:21:33
00508479872TRLO1.1.1
AQXE
4
746.5
12/01/2026 13:21:33
00508479873TRLO1.1.1
AQXE
235
746
12/01/2026 13:23:09
00508480215TRLO1.1.1
XLON
7
746.5
12/01/2026 13:23:21
00508480285TRLO1.1.1
AQXE
11
746
12/01/2026 13:23:24
00508480295TRLO1.1.1
TRQX
35
746
12/01/2026 13:25:41
00508480678TRLO1.1.1
CHIX
8
746.5
12/01/2026 13:25:50
00508480693TRLO1.1.1
AQXE
59
746
12/01/2026 13:26:41
00508480881TRLO1.1.1
BATE
234
745.5
12/01/2026 13:27:41
00508481010TRLO1.1.1
XLON
8
746
12/01/2026 13:29:48
00508481296TRLO1.1.1
AQXE
11
746
12/01/2026 13:31:29
00508481545TRLO1.1.1
TRQX
10
745.5
12/01/2026 13:34:11
00508482001TRLO1.1.1
TRQX
148
745
12/01/2026 13:35:45
00508482271TRLO1.1.1
XLON
33
745
12/01/2026 13:35:47
00508482274TRLO1.1.1
CHIX
70
745.5
12/01/2026 13:36:43
00508482451TRLO1.1.1
BATE
9
745.5
12/01/2026 13:37:29
00508482559TRLO1.1.1
AQXE
44
745
12/01/2026 13:37:34
00508482580TRLO1.1.1
XLON
73
745
12/01/2026 13:37:34
00508482581TRLO1.1.1
XLON
79
745
12/01/2026 13:37:34
00508482579TRLO1.1.1
XLON
57
745
12/01/2026 13:40:22
00508483020TRLO1.1.1
XLON
23
745
12/01/2026 13:40:22
00508483022TRLO1.1.1
XLON
64
745
12/01/2026 13:40:22
00508483021TRLO1.1.1
XLON
57
745.5
12/01/2026 13:40:53
00508483101TRLO1.1.1
BATE
12
745
12/01/2026 13:41:58
00508483287TRLO1.1.1
TRQX
152
745
12/01/2026 13:43:04
00508483472TRLO1.1.1
XLON
5
745
12/01/2026 13:43:39
00508483607TRLO1.1.1
AQXE
2
745
12/01/2026 13:43:39
00508483608TRLO1.1.1
AQXE
32
744.5
12/01/2026 13:47:06
00508484165TRLO1.1.1
CHIX
158
745
12/01/2026 13:47:06
00508484166TRLO1.1.1
XLON
54
745.5
12/01/2026 13:48:09
00508484388TRLO1.1.1
BATE
1
745
12/01/2026 13:48:18
00508484406TRLO1.1.1
TRQX
10
745
12/01/2026 13:48:18
00508484407TRLO1.1.1
TRQX
8
745
12/01/2026 13:50:38
00508484905TRLO1.1.1
AQXE
11
745
12/01/2026 13:52:25
00508485160TRLO1.1.1
XLON
70
745
12/01/2026 13:52:25
00508485161TRLO1.1.1
XLON
125
745
12/01/2026 13:52:25
00508485162TRLO1.1.1
XLON
65
745.5
12/01/2026 13:56:32
00508485860TRLO1.1.1
BATE
13
745
12/01/2026 13:56:32
00508485861TRLO1.1.1
TRQX
41
745.5
12/01/2026 14:00:17
00508486578TRLO1.1.1
CHIX
33
745.5
12/01/2026 14:00:17
00508486579TRLO1.1.1
CHIX
160
745.5
12/01/2026 14:00:17
00508486580TRLO1.1.1
XLON
264
745.5
12/01/2026 14:02:55
00508487056TRLO1.1.1
XLON
8
745.5
12/01/2026 14:03:52
00508487206TRLO1.1.1
AQXE
12
745.5
12/01/2026 14:04:06
00508487246TRLO1.1.1
TRQX
83
745.5
12/01/2026 14:04:33
00508487324TRLO1.1.1
BATE
22
745.5
12/01/2026 14:05:29
00508487504TRLO1.1.1
XLON
65
745.5
12/01/2026 14:05:29
00508487503TRLO1.1.1
XLON
78
745.5
12/01/2026 14:05:29
00508487505TRLO1.1.1
XLON
9
745.5
12/01/2026 14:06:08
00508487637TRLO1.1.1
AQXE
35
745.5
12/01/2026 14:08:43
00508488087TRLO1.1.1
CHIX
207
745.5
12/01/2026 14:08:43
00508488088TRLO1.1.1
XLON
7
745.5
12/01/2026 14:09:45
00508488307TRLO1.1.1
AQXE
56
745
12/01/2026 14:10:40
00508488442TRLO1.1.1
BATE
19
745
12/01/2026 14:10:43
00508488457TRLO1.1.1
TRQX
69
745
12/01/2026 14:11:44
00508488631TRLO1.1.1
XLON
86
745
12/01/2026 14:11:44
00508488632TRLO1.1.1
XLON
8
745
12/01/2026 14:12:49
00508488788TRLO1.1.1
AQXE
32
744.5
12/01/2026 14:13:33
00508488900TRLO1.1.1
CHIX
56
744
12/01/2026 14:14:27
00508489042TRLO1.1.1
XLON
69
744
12/01/2026 14:14:27
00508489040TRLO1.1.1
XLON
44
744
12/01/2026 14:14:27
00508489043TRLO1.1.1
XLON
11
745
12/01/2026 14:16:45
00508489451TRLO1.1.1
TRQX
31
744.5
12/01/2026 14:17:07
00508489523TRLO1.1.1
CHIX
7
745
12/01/2026 14:17:25
00508489559TRLO1.1.1
AQXE
144
744.5
12/01/2026 14:17:53
00508489655TRLO1.1.1
XLON
11
745
12/01/2026 14:20:12
00508490208TRLO1.1.1
TRQX
177
744.5
12/01/2026 14:20:12
00508490209TRLO1.1.1
XLON
24
744.5
12/01/2026 14:21:00
00508490382TRLO1.1.1
CHIX
9
745
12/01/2026 14:22:31
00508490753TRLO1.1.1
AQXE
211
744.5
12/01/2026 14:24:10
00508491280TRLO1.1.1
XLON
11
745
12/01/2026 14:24:53
00508491537TRLO1.1.1
TRQX
36
744.5
12/01/2026 14:27:16
00508492041TRLO1.1.1
CHIX
196
744.5
12/01/2026 14:27:16
00508492042TRLO1.1.1
XLON
8
745
12/01/2026 14:27:18
00508492045TRLO1.1.1
AQXE
98
744.5
12/01/2026 14:28:33
00508492314TRLO1.1.1
BATE
69
744.5
12/01/2026 14:28:33
00508492315TRLO1.1.1
BATE
11
745
12/01/2026 14:29:39
00508492549TRLO1.1.1
TRQX
136
744.5
12/01/2026 14:29:42
00508492558TRLO1.1.1
XLON
8
745
12/01/2026 14:31:03
00508493968TRLO1.1.1
AQXE
31
744.5
12/01/2026 14:31:07
00508494005TRLO1.1.1
CHIX
68
744
12/01/2026 14:31:19
00508494093TRLO1.1.1
BATE
101
744.5
12/01/2026 14:32:04
00508494511TRLO1.1.1
XLON
68
744.5
12/01/2026 14:32:04
00508494512TRLO1.1.1
XLON
88
744.5
12/01/2026 14:32:04
00508494513TRLO1.1.1
XLON
10
744.5
12/01/2026 14:33:05
00508495017TRLO1.1.1
TRQX
25
744
12/01/2026 14:33:34
00508495206TRLO1.1.1
CHIX
69
743.5
12/01/2026 14:33:36
00508495230TRLO1.1.1
BATE
9
744.5
12/01/2026 14:34:15
00508495586TRLO1.1.1
AQXE
7
744.5
12/01/2026 14:35:59
00508496261TRLO1.1.1
AQXE
65
743.5
12/01/2026 14:36:42
00508496498TRLO1.1.1
BATE
8
744.5
12/01/2026 14:38:09
00508497558TRLO1.1.1
AQXE
257
745.5
12/01/2026 14:41:52
00508500820TRLO1.1.1
XLON
146
746.5
12/01/2026 14:42:17
00508500931TRLO1.1.1
XLON
146
746.5
12/01/2026 14:42:20
00508500946TRLO1.1.1
XLON
66
746.5
12/01/2026 14:42:49
00508501087TRLO1.1.1
BATE
11
746.5
12/01/2026 14:42:50
00508501093TRLO1.1.1
TRQX
36
746.5
12/01/2026 14:42:53
00508501115TRLO1.1.1
CHIX
56
746.5
12/01/2026 14:42:53
00508501116TRLO1.1.1
CHIX
102
746.5
12/01/2026 14:43:44
00508501674TRLO1.1.1
XLON
92
746.5
12/01/2026 14:43:44
00508501675TRLO1.1.1
XLON
10
746.5
12/01/2026 14:43:44
00508501676TRLO1.1.1
XLON
12
746.5
12/01/2026 14:44:59
00508502193TRLO1.1.1
TRQX
29
746.5
12/01/2026 14:45:19
00508502363TRLO1.1.1
CHIX
47
746.5
12/01/2026 14:45:32
00508502423TRLO1.1.1
XLON
79
746.5
12/01/2026 14:45:32
00508502422TRLO1.1.1
XLON
24
746.5
12/01/2026 14:45:32
00508502421TRLO1.1.1
XLON
93
746.5
12/01/2026 14:46:02
00508502685TRLO1.1.1
BATE
64
746.5
12/01/2026 14:46:02
00508502684TRLO1.1.1
BATE
442
746.5
12/01/2026 14:46:02
00508502686TRLO1.1.1
XLON
132
746.5
12/01/2026 14:46:02
00508502687TRLO1.1.1
XLON
164
747
12/01/2026 14:48:09
00508503808TRLO1.1.1
XLON
31
746.5
12/01/2026 14:48:14
00508503817TRLO1.1.1
CHIX
33
746.5
12/01/2026 14:48:16
00508503822TRLO1.1.1
TRQX
11
746.5
12/01/2026 14:48:16
00508503824TRLO1.1.1
TRQX
11
746.5
12/01/2026 14:48:16
00508503823TRLO1.1.1
TRQX
59
746.5
12/01/2026 14:49:25
00508504408TRLO1.1.1
BATE
33
746
12/01/2026 14:49:56
00508504638TRLO1.1.1
CHIX
24
746
12/01/2026 14:49:56
00508504639TRLO1.1.1
AQXE
9
746
12/01/2026 14:49:56
00508504637TRLO1.1.1
AQXE
258
746
12/01/2026 14:49:56
00508504640TRLO1.1.1
XLON
67
747
12/01/2026 14:52:14
00508505440TRLO1.1.1
XLON
197
747
12/01/2026 14:52:14
00508505441TRLO1.1.1
XLON
36
747
12/01/2026 14:52:39
00508505593TRLO1.1.1
CHIX
60
747
12/01/2026 14:52:42
00508505609TRLO1.1.1
BATE
164
747
12/01/2026 14:54:26
00508506283TRLO1.1.1
XLON
62
747
12/01/2026 14:54:59
00508506479TRLO1.1.1
BATE
30
747
12/01/2026 14:55:05
00508506530TRLO1.1.1
CHIX
8
746.5
12/01/2026 14:56:01
00508507237TRLO1.1.1
AQXE
7
746.5
12/01/2026 14:56:01
00508507236TRLO1.1.1
AQXE
7
746.5
12/01/2026 14:56:01
00508507238TRLO1.1.1
AQXE
164
746.5
12/01/2026 14:56:01
00508507239TRLO1.1.1
XLON
6
746.5
12/01/2026 14:56:01
00508507240TRLO1.1.1
TRQX
5
746.5
12/01/2026 14:56:01
00508507242TRLO1.1.1
TRQX
188
746.5
12/01/2026 14:56:01
00508507241TRLO1.1.1
XLON
11
746.5
12/01/2026 14:56:01
00508507243TRLO1.1.1
TRQX
11
746.5
12/01/2026 14:56:01
00508507244TRLO1.1.1
TRQX
8
747.5
12/01/2026 14:58:27
00508508313TRLO1.1.1
AQXE
59
747.5
12/01/2026 14:58:27
00508508314TRLO1.1.1
BATE
30
747.5
12/01/2026 14:58:27
00508508315TRLO1.1.1
CHIX
148
747.5
12/01/2026 14:58:27
00508508316TRLO1.1.1
XLON
148
747.5
12/01/2026 14:58:27
00508508317TRLO1.1.1
XLON
11
747.5
12/01/2026 14:58:44
00508508406TRLO1.1.1
TRQX
61
747.5
12/01/2026 15:00:17
00508509368TRLO1.1.1
BATE
31
747.5
12/01/2026 15:00:47
00508509549TRLO1.1.1
CHIX
8
747.5
12/01/2026 15:00:56
00508509597TRLO1.1.1
AQXE
11
747.5
12/01/2026 15:01:02
00508509624TRLO1.1.1
TRQX
142
747
12/01/2026 15:01:06
00508509663TRLO1.1.1
XLON
142
747
12/01/2026 15:01:06
00508509664TRLO1.1.1
XLON
59
747
12/01/2026 15:02:43
00508510311TRLO1.1.1
BATE
11
747.5
12/01/2026 15:03:02
00508510483TRLO1.1.1
TRQX
8
747.5
12/01/2026 15:03:16
00508510572TRLO1.1.1
AQXE
31
747.5
12/01/2026 15:03:23
00508510621TRLO1.1.1
CHIX
322
747
12/01/2026 15:03:32
00508510674TRLO1.1.1
XLON
67
747
12/01/2026 15:04:50
00508511480TRLO1.1.1
BATE
12
747.5
12/01/2026 15:05:20
00508511784TRLO1.1.1
TRQX
7
747.5
12/01/2026 15:05:34
00508511928TRLO1.1.1
AQXE
31
746.5
12/01/2026 15:07:38
00508512981TRLO1.1.1
CHIX
41
746.5
12/01/2026 15:07:38
00508512980TRLO1.1.1
CHIX
65
747
12/01/2026 15:07:41
00508513031TRLO1.1.1
BATE
11
747
12/01/2026 15:07:51
00508513119TRLO1.1.1
TRQX
9
747
12/01/2026 15:07:56
00508513222TRLO1.1.1
AQXE
158
746.5
12/01/2026 15:08:34
00508513442TRLO1.1.1
XLON
138
746.5
12/01/2026 15:08:34
00508513443TRLO1.1.1
XLON
91
746.5
12/01/2026 15:08:34
00508513444TRLO1.1.1
XLON
49
746.5
12/01/2026 15:08:34
00508513446TRLO1.1.1
XLON
116
746.5
12/01/2026 15:08:34
00508513445TRLO1.1.1
XLON
49
746.5
12/01/2026 15:09:48
00508514046TRLO1.1.1
BATE
10
747
12/01/2026 15:09:55
00508514074TRLO1.1.1
TRQX
8
746.5
12/01/2026 15:10:22
00508514311TRLO1.1.1
AQXE
32
746
12/01/2026 15:10:22
00508514316TRLO1.1.1
CHIX
268
746
12/01/2026 15:10:45
00508514484TRLO1.1.1
XLON
9
745.5
12/01/2026 15:11:42
00508514926TRLO1.1.1
AQXE
57
746
12/01/2026 15:11:42
00508514939TRLO1.1.1
BATE
23
745
12/01/2026 15:12:16
00508515316TRLO1.1.1
CHIX
116
745
12/01/2026 15:12:16
00508515315TRLO1.1.1
XLON
12
745
12/01/2026 15:12:25
00508515426TRLO1.1.1
TRQX
9
746
12/01/2026 15:14:24
00508516524TRLO1.1.1
AQXE
130
744.5
12/01/2026 15:14:33
00508516595TRLO1.1.1
XLON
42
744.5
12/01/2026 15:14:33
00508516597TRLO1.1.1
XLON
113
744.5
12/01/2026 15:14:33
00508516596TRLO1.1.1
XLON
30
745
12/01/2026 15:14:50
00508516720TRLO1.1.1
CHIX
61
744
12/01/2026 15:15:04
00508516787TRLO1.1.1
XLON
52
744
12/01/2026 15:15:04
00508516794TRLO1.1.1
XLON
13
745
12/01/2026 15:15:32
00508517017TRLO1.1.1
TRQX
7
746
12/01/2026 15:16:45
00508517678TRLO1.1.1
AQXE
12
745
12/01/2026 15:17:46
00508518083TRLO1.1.1
TRQX
9
746
12/01/2026 15:19:53
00508519008TRLO1.1.1
AQXE
13
745
12/01/2026 15:21:09
00508519826TRLO1.1.1
TRQX
1
746
12/01/2026 15:22:06
00508520220TRLO1.1.1
AQXE
6
746
12/01/2026 15:22:06
00508520219TRLO1.1.1
AQXE
12
745
12/01/2026 15:23:47
00508520911TRLO1.1.1
TRQX
8
746
12/01/2026 15:24:20
00508521328TRLO1.1.1
AQXE
8
746
12/01/2026 15:26:15
00508522967TRLO1.1.1
AQXE
8
746
12/01/2026 15:28:24
00508524056TRLO1.1.1
AQXE
136
746
12/01/2026 15:28:25
00508524062TRLO1.1.1
XLON
1200
746
12/01/2026 15:28:25
00508524061TRLO1.1.1
XLON
108
745.5
12/01/2026 15:28:36
00508524138TRLO1.1.1
CHIX
8
746
12/01/2026 15:31:00
00508525245TRLO1.1.1
AQXE
8
746
12/01/2026 15:34:45
00508526653TRLO1.1.1
AQXE
300
746
12/01/2026 15:34:48
00508526675TRLO1.1.1
XLON
299
746
12/01/2026 15:34:48
00508526674TRLO1.1.1
XLON
43
746
12/01/2026 15:34:48
00508526676TRLO1.1.1
XLON
70
745.5
12/01/2026 15:35:48
00508527029TRLO1.1.1
BATE
350
745.5
12/01/2026 15:35:48
00508527028TRLO1.1.1
BATE
12
745.5
12/01/2026 15:35:48
00508527031TRLO1.1.1
TRQX
9
745.5
12/01/2026 15:35:48
00508527032TRLO1.1.1
TRQX
52
745.5
12/01/2026 15:35:48
00508527030TRLO1.1.1
BATE
13
745.5
12/01/2026 15:35:48
00508527033TRLO1.1.1
TRQX
13
745.5
12/01/2026 15:35:48
00508527034TRLO1.1.1
TRQX
33
745.5
12/01/2026 15:35:54
00508527095TRLO1.1.1
CHIX
36
745.5
12/01/2026 15:35:54
00508527096TRLO1.1.1
CHIX
31
745.5
12/01/2026 15:35:54
00508527097TRLO1.1.1
CHIX
134
745
12/01/2026 15:36:01
00508527164TRLO1.1.1
XLON
8
746
12/01/2026 15:37:38
00508527973TRLO1.1.1
AQXE
11
745.5
12/01/2026 15:38:08
00508528178TRLO1.1.1
TRQX
29
745
12/01/2026 15:38:45
00508528341TRLO1.1.1
CHIX
3
745
12/01/2026 15:38:45
00508528342TRLO1.1.1
CHIX
143
745
12/01/2026 15:38:45
00508528343TRLO1.1.1
XLON
69
745
12/01/2026 15:39:16
00508528531TRLO1.1.1
BATE
12
745
12/01/2026 15:40:35
00508528950TRLO1.1.1
TRQX
165
744.5
12/01/2026 15:40:42
00508528989TRLO1.1.1
XLON
8
745
12/01/2026 15:40:54
00508529043TRLO1.1.1
AQXE
68
746
12/01/2026 15:48:36
00508531400TRLO1.1.1
XLON
84
746
12/01/2026 15:48:36
00508531399TRLO1.1.1
BATE
125
746.5
12/01/2026 15:58:57
00508535312TRLO1.1.1
BATE
60
746.5
12/01/2026 15:58:57
00508535315TRLO1.1.1
BATE
125
746.5
12/01/2026 15:58:57
00508535313TRLO1.1.1
CHIX
60
746.5
12/01/2026 15:58:57
00508535314TRLO1.1.1
BATE
29
746.5
12/01/2026 15:58:57
00508535316TRLO1.1.1
CHIX
29
746.5
12/01/2026 15:58:57
00508535317TRLO1.1.1
CHIX
1202
746.5
12/01/2026 15:58:57
00508535318TRLO1.1.1
XLON
13
746.5
12/01/2026 15:58:57
00508535319TRLO1.1.1
XLON
44
746.5
12/01/2026 15:58:57
00508535320TRLO1.1.1
TRQX
220
746.5
12/01/2026 15:58:57
00508535322TRLO1.1.1
XLON
154
746.5
12/01/2026 15:58:57
00508535321TRLO1.1.1
XLON
10
746.5
12/01/2026 15:58:57
00508535323TRLO1.1.1
TRQX
1
746.5
12/01/2026 15:58:57
00508535324TRLO1.1.1
TRQX
102
746.5
12/01/2026 16:00:44
00508536008TRLO1.1.1
XLON
21
746.5
12/01/2026 16:00:44
00508536009TRLO1.1.1
XLON
5
746
12/01/2026 16:01:44
00508536425TRLO1.1.1
AQXE
53
746.5
12/01/2026 16:02:12
00508536541TRLO1.1.1
BATE
14
746.5
12/01/2026 16:02:12
00508536542TRLO1.1.1
BATE
62
746.5
12/01/2026 16:04:13
00508537252TRLO1.1.1
BATE
132
746.5
12/01/2026 16:08:20
00508538991TRLO1.1.1
XLON
42
746.5
12/01/2026 16:08:20
00508538992TRLO1.1.1
XLON
9
746.5
12/01/2026 16:08:20
00508538994TRLO1.1.1
XLON
9
746.5
12/01/2026 16:08:20
00508538993TRLO1.1.1
XLON
102
746.5
12/01/2026 16:08:20
00508538995TRLO1.1.1
XLON
27
746.5
12/01/2026 16:08:20
00508538996TRLO1.1.1
XLON
232
746.5
12/01/2026 16:08:20
00508538997TRLO1.1.1
XLON
33
746.5
12/01/2026 16:08:20
00508538998TRLO1.1.1
XLON
61
746.5
12/01/2026 16:08:20
00508538999TRLO1.1.1
CHIX
33
746.5
12/01/2026 16:08:20
00508539000TRLO1.1.1
CHIX
26
746.5
12/01/2026 16:08:20
00508539001TRLO1.1.1
CHIX
4
746.5
12/01/2026 16:09:06
00508539348TRLO1.1.1
BATE
47
746.5
12/01/2026 16:09:06
00508539347TRLO1.1.1
BATE
62
746.5
12/01/2026 16:09:06
00508539346TRLO1.1.1
BATE
27
746.5
12/01/2026 16:09:06
00508539349TRLO1.1.1
CHIX
290
746.5
12/01/2026 16:09:06
00508539351TRLO1.1.1
XLON
133
746.5
12/01/2026 16:09:06
00508539350TRLO1.1.1
XLON
31
746.5
12/01/2026 16:09:06
00508539352TRLO1.1.1
TRQX
132
746.5
12/01/2026 16:09:06
00508539354TRLO1.1.1
XLON
12
746.5
12/01/2026 16:09:06
00508539353TRLO1.1.1
TRQX
12
746.5
12/01/2026 16:09:06
00508539356TRLO1.1.1
TRQX
156
746.5
12/01/2026 16:09:06
00508539355TRLO1.1.1
XLON
18
746.5
12/01/2026 16:10:49
00508539969TRLO1.1.1
BATE
11
746.5
12/01/2026 16:10:49
00508539970TRLO1.1.1
BATE
9
746.5
12/01/2026 16:10:49
00508539976TRLO1.1.1
AQXE
31
746.5
12/01/2026 16:11:10
00508540124TRLO1.1.1
BATE
102
746.5
12/01/2026 16:11:32
00508540294TRLO1.1.1
XLON
24
746.5
12/01/2026 16:11:32
00508540300TRLO1.1.1
XLON
31
746.5
12/01/2026 16:11:32
00508540299TRLO1.1.1
XLON
7
746.5
12/01/2026 16:11:40
00508540354TRLO1.1.1
AQXE
27
746.5
12/01/2026 16:11:40
00508540355TRLO1.1.1
CHIX
86
746.5
12/01/2026 16:12:53
00508540959TRLO1.1.1
XLON
79
746.5
12/01/2026 16:12:53
00508540960TRLO1.1.1
XLON
157
746.5
12/01/2026 16:12:53
00508540961TRLO1.1.1
XLON
181
746.5
12/01/2026 16:12:53
00508540962TRLO1.1.1
XLON
11
746.5
12/01/2026 16:12:53
00508540963TRLO1.1.1
TRQX
11
746.5
12/01/2026 16:12:53
00508540964TRLO1.1.1
TRQX
11
746.5
12/01/2026 16:12:53
00508540965TRLO1.1.1
TRQX
131
746.5
12/01/2026 16:14:34
00508541811TRLO1.1.1
XLON
59
746.5
12/01/2026 16:14:56
00508541971TRLO1.1.1
BATE
25
746.5
12/01/2026 16:14:56
00508541972TRLO1.1.1
BATE
8
746.5
12/01/2026 16:15:13
00508542111TRLO1.1.1
AQXE
8
746.5
12/01/2026 16:15:13
00508542113TRLO1.1.1
AQXE
2
746.5
12/01/2026 16:15:13
00508542114TRLO1.1.1
AQXE
67
746.5
12/01/2026 16:15:13
00508542112TRLO1.1.1
AQXE
8
746.5
12/01/2026 16:15:13
00508542116TRLO1.1.1
AQXE
15
746.5
12/01/2026 16:15:13
00508542115TRLO1.1.1
AQXE
31
746.5
12/01/2026 16:15:22
00508542214TRLO1.1.1
CHIX
31
746.5
12/01/2026 16:15:22
00508542217TRLO1.1.1
CHIX
64
746.5
12/01/2026 16:15:22
00508542215TRLO1.1.1
BATE
175
746.5
12/01/2026 16:15:22
00508542216TRLO1.1.1
BATE
41
746.5
12/01/2026 16:15:22
00508542219TRLO1.1.1
TRQX
69
746.5
12/01/2026 16:15:22
00508542218TRLO1.1.1
CHIX
12
746.5
12/01/2026 16:17:45
00508543190TRLO1.1.1
AQXE
70
746.5
12/01/2026 16:17:47
00508543207TRLO1.1.1
BATE
48
746.5
12/01/2026 16:18:10
00508543363TRLO1.1.1
CHIX
21
746.5
12/01/2026 16:18:10
00508543366TRLO1.1.1
TRQX
11
746.5
12/01/2026 16:20:07
00508544202TRLO1.1.1
AQXE
10
746.5
12/01/2026 16:22:42
00508545215TRLO1.1.1
AQXE
19
746
12/01/2026 16:22:45
00508545226TRLO1.1.1
BATE
33
746
12/01/2026 16:22:45
00508545227TRLO1.1.1
BATE
14
746
12/01/2026 16:22:45
00508545229TRLO1.1.1
TRQX
702
746
12/01/2026 16:22:45
00508545230TRLO1.1.1
XLON
204
746
12/01/2026 16:22:45
00508545231TRLO1.1.1
XLON
28
746
12/01/2026 16:22:45
00508545228TRLO1.1.1
CHIX
126
746
12/01/2026 16:22:45
00508545233TRLO1.1.1
XLON
162
746
12/01/2026 16:22:45
00508545232TRLO1.1.1
XLON
255
746
12/01/2026 16:22:45
00508545234TRLO1.1.1
XLON
281
746
12/01/2026 16:22:45
00508545235TRLO1.1.1
XLON
1
746.5
12/01/2026 16:24:41
00508545902TRLO1.1.1
AQXE
1
746.5
12/01/2026 16:24:41
00508545903TRLO1.1.1
AQXE
8
746.5
12/01/2026 16:24:41
00508545904TRLO1.1.1
AQXE
71
746
12/01/2026 16:25:20
00508546197TRLO1.1.1
CHIX
128
746
12/01/2026 16:25:20
00508546196TRLO1.1.1
BATE
38
746
12/01/2026 16:25:20
00508546195TRLO1.1.1
BATE
466
746
12/01/2026 16:25:20
00508546198TRLO1.1.1
XLON
23
745.5
12/01/2026 16:25:20
00508546199TRLO1.1.1
TRQX
150
746
12/01/2026 16:27:13
00508547127TRLO1.1.1
XLON
103
746
12/01/2026 16:27:13
00508547126TRLO1.1.1
XLON
19
746
12/01/2026 16:27:13
00508547128TRLO1.1.1
XLON
14
745.5
12/01/2026 16:27:50
00508547457TRLO1.1.1
BATE
23
745.5
12/01/2026 16:27:50
00508547458TRLO1.1.1
CHIX
13
745.5
12/01/2026 16:27:50
00508547459TRLO1.1.1
TRQX
6
745.5
12/01/2026 16:27:50
00508547460TRLO1.1.1
AQXE
8
745.5
12/01/2026 16:28:10
00508547596TRLO1.1.1
BATE