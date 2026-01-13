Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 13
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|12/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.16
|Shrs:
|107,471,134.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|12/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.28
|Shrs:
|20,080,794.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|12/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.14
|Shrs:
|57,287,253.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|12/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.12
|Shrs:
|2,923,535.00
|Tckr:
|FSEM
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EAH
|Date:
|12/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.92
|Shrs:
|15,450,981.00
|Tckr:
|FSCE
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|UIH
|Date:
|12/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.46
|Shrs:
|885,866.00
|Tckr:
|FSMU
|Fund:
|FIL ESG USD EM BOND ETF
|EHI
|Date:
|12/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.96
|Shrs:
|5,817,879.00
|Tckr:
|FESE GY
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|12/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.99
|Shrs:
|9,188,815.00
|Tckr:
