Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 13
|12/01/2026
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|12/01/2026
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|102000000.00
|1182251071.74
|8.6013
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|12/01/2026
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|102000000.00
|1182251071.74
|11.5907
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|12/01/2026
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2367458333.40
|8.6887
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|12/01/2026
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2367458333.40
|11.7085
|USD
