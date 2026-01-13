VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 13
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-12
|NL0009272749
|3888777.000
|386671047.07
|99.4326
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-12
|NL0009272772
|513000.000
|38355812.47
|74.7677
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-12
|NL0009272780
|360000.000
|31427681.80
|87.2991
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-12
|NL0009690239
|8210404.000
|314529185.30
|38.3086
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-12
|NL0009690247
|2208390.000
|37982932.97
|17.1994
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-12
|NL0009690254
|2426537.000
|30135715.41
|12.4192
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-12
|NL0010273801
|2681000.000
|51426644.66
|19.1819
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-12
|NL0010731816
|888000.000
|80954081.42
|91.1645
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-12
|NL0011683594
|104550000.000
|5061105495.93
|48.4085
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-12
|NL0010408704
|31303010.000
|1190848168.46
|38.0426
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-12
|NL0009272764
|318000.000
|20304964.18
|63.8521
