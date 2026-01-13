Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 13
|12/01/2026
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|12/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|278169.97
|6.3215
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|12/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|128989650.00
|825511638.42
|6.3998
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|12/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|83599.00
|430921.87
|5.1546
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|12/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21736402.85
|6.0379
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|12/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|86983.69
|6.2637
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|12/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23725384.00
|147648565.16
|6.2232
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|12/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|1005742.04
|5.5023
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|12/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|284385631.84
|7.3276
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|12/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|33004404.00
|5.9791
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|12/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52050000.00
|266217658.37
|5.1147
