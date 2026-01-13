Diese Aktien sind keine Kaufkandidaten, im Gegenteil. Analysten sehen hier im Konsens bis zu 44 Prozent an Abwärtspotenzial. Anleger sollten sich dringend fernhalten. Allgemein gelten Analysten als extrem bullisch und es ist eher eine Seltenheit, dass es zu einer Verkaufsempfehlung kommt. Ist sich aber der Konsens der Marktbeobachter einig, dass Anleger besser eine Aktie auf den Markt werfen sollten, so ist dies ein klares Warnsignal. Von diesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE