Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 13
[13.01.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
LU2941599081
27,212,590.00
EUR
34,115.0000
280,249,258.35
10.2985
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
LU2941599248
1,876,646.00
USD
0
19,639,138.19
10.465
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
LU2941599834
974,532.00
GBP
0
9,938,415.96
10.1981
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
LU2994520851
14,862,568.00
USD
0
155,042,949.03
10.4318
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
LU2994520935
1,388,578.00
USD
0
14,015,690.62
10.0936
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
LU2994521073
98,384.00
USD
0
1,009,545.36
10.2613
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
LU2994521669
32,476.00
GBP
0
325,674.85
10.0282
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
LU2941599164
132,824.00
EUR
0
1,333,291.73
10.038
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
LU2941599594
20,000.00
CHF
0
200,574.46
10.0287
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.01.26
LU3218628298
2,300.00
MXN
0
464,793.50
202.0841